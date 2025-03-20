إيران تستدعي سفير ألمانيا والقائم بالأعمال البريطاني لديها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/إيران-تستدعي-سفير-ألمانيا-والقائم-بالأعمال-البريطاني-لديها-1098798194.html
إيران تستدعي سفير ألمانيا والقائم بالأعمال البريطاني لديها
إيران تستدعي سفير ألمانيا والقائم بالأعمال البريطاني لديها
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني لدى طهران، على خلفية الإجراءات التي تبنّتها ألمانيا وبريطانيا في مجلس حقوق الإنسان،... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T07:24+0000
2025-03-20T07:24+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
بريطانيا
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن مديرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، فروزنده وديعتي، نقلت احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على "المواقف غير المسؤولة والتحريضية" لهاتين الدولتين.وفي لقائها مع السفير الألماني، أشارت وديعتي، إلى "الدور التاريخي لألمانيا في إرسال ألمانيا أسلحة كيميائية إلى النظام العراقي الأسبق برئاسة صدام حسين لاستخدامها ضد الشعب الإيراني"، كما أدانت استغلال مجلس حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغط السياسي على الشعب الإيراني.وأكدت خلال جلسة استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، على التاريخ الطويل للسياسات التدخلية البريطانية في الشؤون الداخلية لإيران، بالإضافة إلى المواقف المعادية لطهران في مجلس حقوق الإنسان. ووصفت هذه الإجراءات بأنها غير بنّاءة، مشددة على أن هذا النهج يؤدي إلى فقدان مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمصداقيتها ويقوّض ثقة الدول بها.وأكدت مديرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أن "ألمانيا وبريطانيا، بدعمهما جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تأييدهما للعقوبات الأحادية الجائرة التي تفرضها أمريكا على الشعب الإيراني، ليستا في موقع يسمح لهما بادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان".كما أكدت أن "البرنامج النووي الإيراني كان ولا يزال سلميًا بالكامل، ويخضع لرقابة دقيقة وغير مسبوقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددة على أن التهم الملفقة التي تستند إلى أجندات سياسية لن تغيّر الحقائق.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو/ أيار 2018، وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250319/ترامب-يحدد-موعدا-نهائيا-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-مع-إيران-1098792155.html
https://sarabic.ae/20250314/موسكو-روسيا-والصين-وإيران-تؤكد-عدم-جواز-استخدام-القوة-ضد-البنية-التحتية-للطاقة-النووية-الإيرانية-1098665261.html
إيران
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, بريطانيا, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, بريطانيا, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران تستدعي سفير ألمانيا والقائم بالأعمال البريطاني لديها

07:24 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني لدى طهران، على خلفية الإجراءات التي تبنّتها ألمانيا وبريطانيا في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى بـ"لجنة تقصي الحقائق".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن مديرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، فروزنده وديعتي، نقلت احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على "المواقف غير المسؤولة والتحريضية" لهاتين الدولتين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
ترامب يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران
أمس, 17:42 GMT
وفي لقائها مع السفير الألماني، أشارت وديعتي، إلى "الدور التاريخي لألمانيا في إرسال ألمانيا أسلحة كيميائية إلى النظام العراقي الأسبق برئاسة صدام حسين لاستخدامها ضد الشعب الإيراني"، كما أدانت استغلال مجلس حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغط السياسي على الشعب الإيراني.
وأكدت خلال جلسة استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، على التاريخ الطويل للسياسات التدخلية البريطانية في الشؤون الداخلية لإيران، بالإضافة إلى المواقف المعادية لطهران في مجلس حقوق الإنسان.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها غير بنّاءة، مشددة على أن هذا النهج يؤدي إلى فقدان مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمصداقيتها ويقوّض ثقة الدول بها.
وأكدت مديرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أن "ألمانيا وبريطانيا، بدعمهما جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تأييدهما للعقوبات الأحادية الجائرة التي تفرضها أمريكا على الشعب الإيراني، ليستا في موقع يسمح لهما بادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية
14 مارس, 12:03 GMT
كما أكدت أن "البرنامج النووي الإيراني كان ولا يزال سلميًا بالكامل، ويخضع لرقابة دقيقة وغير مسبوقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددة على أن التهم الملفقة التي تستند إلى أجندات سياسية لن تغيّر الحقائق.
وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو/ أيار 2018، وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала