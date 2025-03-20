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الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية واسعة في هضبة الجولان. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T06:34+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية واسعة في هضبة الجولان السورية المحتلة.وأكدت الصحيفة أن الهضبة المحتلة ستشهد حركة كثيفة للمركبات وأفراد الجيش الإسرائيلي، ويُسمع خلالها دوي انفجارات.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد أي تخوف من وقوع حادث أمني.وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن حركة حماس الفلسطينية كان "أمامها عرض بمثابة جسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته".وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف وستواصل العمل على وقف النزاع، وأن ما "أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة، هو هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وأن ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط، بل حلا دائما".وفي وقت سابق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات.وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كنا ملتزمون بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وحكومته انتهكوه مئات المرات"، مضيفا أن نتنياهو وحكومته "ارتكبوا جرائم قتل، وأغلقوا المعابر، ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
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العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجولان
العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجولان

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة

06:34 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية واسعة في هضبة الجولان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية واسعة في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأكدت الصحيفة أن الهضبة المحتلة ستشهد حركة كثيفة للمركبات وأفراد الجيش الإسرائيلي، ويُسمع خلالها دوي انفجارات.
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ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد أي تخوف من وقوع حادث أمني.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن حركة حماس الفلسطينية كان "أمامها عرض بمثابة جسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف وستواصل العمل على وقف النزاع، وأن ما "أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة، هو هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وأن ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط، بل حلا دائما".
وفي وقت سابق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات.
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وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كنا ملتزمون بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وحكومته انتهكوه مئات المرات"، مضيفا أن نتنياهو وحكومته "ارتكبوا جرائم قتل، وأغلقوا المعابر، ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
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