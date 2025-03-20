https://sarabic.ae/20250320/ترامب-يكشف-حقيقة-زر-نهاية-العالم-في-مكتبه-بالبيت-الأبيض-فيديو-1098798359.html
ترامب يكشف حقيقة "زر نهاية العالم" في مكتبه بالبيت الأبيض... فيديو
ترامب يكشف حقيقة "زر نهاية العالم" في مكتبه بالبيت الأبيض... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حقيقة الزر الأحمر الموجود في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، والذي يطلق عليه البعض "زر نهاية العالم". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T07:30+0000
2025-03-20T07:30+0000
2025-03-20T07:30+0000
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نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
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استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زرًا أحمر على مكتبه بالبيت الأبيض، وضغط عليه، قائلاً: "الجميع يعتقد أن هذا زر سلاح نووي، يقولون إذا ضغطت عليه ستكون نهاية العالم".وأوضح ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن زوار المكتب البيضاوي كثيرًا ما يظنون أن الزر مرتبط بالأسلحة النووية، لكنه في الواقع مجرد وسيلة لاستدعاء النادل لجلب الكوكاكولا الدايت المفضلة لديه.رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديوانهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب
ترامب يكشف حقيقة "زر نهاية العالم" في مكتبه بالبيت الأبيض... فيديو
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حقيقة الزر الأحمر الموجود في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، والذي يطلق عليه البعض "زر نهاية العالم".
استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زرًا أحمر على مكتبه بالبيت الأبيض، وضغط عليه، قائلاً: "الجميع يعتقد أن هذا زر سلاح نووي، يقولون إذا ضغطت عليه ستكون نهاية العالم".
وأوضح ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن زوار المكتب البيضاوي كثيرًا ما يظنون أن الزر مرتبط بالأسلحة النووية، لكنه في الواقع مجرد وسيلة لاستدعاء النادل لجلب الكوكاكولا الدايت المفضلة لديه.