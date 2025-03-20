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https://sarabic.ae/20250320/مخرج-مصري-شهير-يعلن-اعتزال-الدراما-التلفزيونية-بعد-تدخل-حكومة-بلاده-بقرار-حاسم-1098813802.html
مخرج مصري شهير يعلن اعتزال الدراما التلفزيونية بعد تدخل حكومة بلاده بقرار حاسم
مخرج مصري شهير يعلن اعتزال الدراما التلفزيونية بعد تدخل حكومة بلاده بقرار حاسم
سبوتنيك عربي
اتخذ مخرج مصري شهير، اليوم الخميس، قرارا مفاجئا باعتزاله إخراج الدراما التلفزيونية. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T15:54+0000
2025-03-20T15:54+0000
مجتمع
رمضان
منوعات
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ونشر المخرج محمد سامي، بيانا مطولا عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال فيه: "وداعا للدراما التلفزيونية... بعد رحلة استمرت قرابة 15 عاما، قدمت خلالها كل ما أستطيع لإسعاد الجمهور العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة مع العديد من النجوم، حان الوقت لأغلق هذا الباب وأتجه إلى مسار جديد".وأضاف سامي أن قراره لم يكن وليد اللحظة، بل اتخذه منذ فترة، لكنه كان ملتزما بتنفيذ عقود مع شركات إنتاج ونجوم كبار، ومع انتهاء هذه الارتباطات، لم يعد لديه ما يضيفه للدراما التلفزيونية. وأشار إلى خوفه من الوقوع في فخ التكرار، مؤكدًا أن "دوام النجاح ليس بيد أحد سوى الله".وأعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسلاه الأخيران "إش إش" و"سيد الناس"، مؤكدا أن "مصر تفرز باستمرار صناعا موهوبين قادرين على تقديم أعمال جديدة تلبي تطلعات الجمهور"، كما أنه وجّه الشكر لكل من دعمه في رحلته الفنية، ولمنافسيه الذين دفعوه دائمًا لتقديم الأفضل، معتذرًا عن أي مشهد لم ينل استحسان الجمهور.وكشف سامي عن خططه المستقبلية، معلنا سفره لمدة عامين لدراسة مجال طالما رغب في تعلمه، لكنه أجّل ذلك مرارا.وختم رسالته بطلب الدعاء له في خطوته الجديدة، متمنيا التوفيق لزملائه في المجال الفني.يأتي قرار اعتزال المخرج محمد سامي، بعد إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، عن تشكيل مجموعة عمل لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأشار إلى أن "المجموعة ستضم خبراء وإعلاميين، بما فيهم الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بهدف تعزيز الهوية المصرية دون المساس بحرية الفكر والإبداع".وأكد أن "هذه الخطوة تهدف إلى تقديم دراما واقعية تعكس القيم الإيجابية في المجتمع، مع الحفاظ على الثوابت الأخلاقية والحضارية".وكان المخرج محمد سامي، قد تعرض لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مسلسليه "إش إش" و"سيد الناس"، اللذان يتم عرضهما في شهر رمضان، وأجمع عدد كبير من المتابعين أنهما "يسيئان للمجتمع المصري ولا يعبران عن عاداته وتقاليده الأصيلة".وقدّم المخرج محمد سامي، خلال 15 عاما عددا من المسلسلات التلفزيونية التي لاقت صدى واسعا بين الجمهور؛ إذ بدأ مشواره بإخراج مسلسل "آدم" للفنان تامر حسني عام 2011، والذي حقق نجاحا كبيرا، ثم تعاون مع الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسلي "حكاية حياة" و"مع سبق الإصرار"، قبل أن يحقق شهرة كبيرة مع الفنان محمد رمضان، من خلال مسلسل "الأسطورة" عام 2016، ثم "البرنس"، وبلغت ذروة نجاحاته بإخراج "جعفر العمدة" من بطولة رمضان، في عام 2023.وفي شهر رمضان 2024، قدّم سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، لينهي مسيرته الدرامية هذا العام بمسلسلي "إش إش" من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، و"سيد الناس"، الذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، والفنانة إلهام شاهين.
https://sarabic.ae/20250311/هددوني-بالحبس-مشهد-لافت-لمكة-محمد-صلاح-في-أحدث-ظهور-لها-خلال-مسلسلات-رمضان-1098572579.html
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رمضان, منوعات
رمضان, منوعات

مخرج مصري شهير يعلن اعتزال الدراما التلفزيونية بعد تدخل حكومة بلاده بقرار حاسم

15:54 GMT 20.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jonas Leupeريموت كونترول
ريموت كونترول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jonas Leupe
تابعنا عبر
اتخذ مخرج مصري شهير، اليوم الخميس، قرارا مفاجئا باعتزاله إخراج الدراما التلفزيونية.
ونشر المخرج محمد سامي، بيانا مطولا عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال فيه: "وداعا للدراما التلفزيونية... بعد رحلة استمرت قرابة 15 عاما، قدمت خلالها كل ما أستطيع لإسعاد الجمهور العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة مع العديد من النجوم، حان الوقت لأغلق هذا الباب وأتجه إلى مسار جديد".
وأضاف سامي أن قراره لم يكن وليد اللحظة، بل اتخذه منذ فترة، لكنه كان ملتزما بتنفيذ عقود مع شركات إنتاج ونجوم كبار، ومع انتهاء هذه الارتباطات، لم يعد لديه ما يضيفه للدراما التلفزيونية. وأشار إلى خوفه من الوقوع في فخ التكرار، مؤكدًا أن "دوام النجاح ليس بيد أحد سوى الله".
وأعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسلاه الأخيران "إش إش" و"سيد الناس"، مؤكدا أن "مصر تفرز باستمرار صناعا موهوبين قادرين على تقديم أعمال جديدة تلبي تطلعات الجمهور"، كما أنه وجّه الشكر لكل من دعمه في رحلته الفنية، ولمنافسيه الذين دفعوه دائمًا لتقديم الأفضل، معتذرًا عن أي مشهد لم ينل استحسان الجمهور.
وكشف سامي عن خططه المستقبلية، معلنا سفره لمدة عامين لدراسة مجال طالما رغب في تعلمه، لكنه أجّل ذلك مرارا.
وختم رسالته بطلب الدعاء له في خطوته الجديدة، متمنيا التوفيق لزملائه في المجال الفني.
يأتي قرار اعتزال المخرج محمد سامي، بعد إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، عن تشكيل مجموعة عمل لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن "هناك ملاحظات على بعض الأعمال الدرامية المعروضة في موسم دراما رمضان 2025، إذ لا تعكس الواقع الحقيقي للمجتمع المصري".
وأشار إلى أن "المجموعة ستضم خبراء وإعلاميين، بما فيهم الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بهدف تعزيز الهوية المصرية دون المساس بحرية الفكر والإبداع".
وأكد أن "هذه الخطوة تهدف إلى تقديم دراما واقعية تعكس القيم الإيجابية في المجتمع، مع الحفاظ على الثوابت الأخلاقية والحضارية".
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11 مارس, 10:21 GMT
وكان المخرج محمد سامي، قد تعرض لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مسلسليه "إش إش" و"سيد الناس"، اللذان يتم عرضهما في شهر رمضان، وأجمع عدد كبير من المتابعين أنهما "يسيئان للمجتمع المصري ولا يعبران عن عاداته وتقاليده الأصيلة".
وقدّم المخرج محمد سامي، خلال 15 عاما عددا من المسلسلات التلفزيونية التي لاقت صدى واسعا بين الجمهور؛ إذ بدأ مشواره بإخراج مسلسل "آدم" للفنان تامر حسني عام 2011، والذي حقق نجاحا كبيرا، ثم تعاون مع الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسلي "حكاية حياة" و"مع سبق الإصرار"، قبل أن يحقق شهرة كبيرة مع الفنان محمد رمضان، من خلال مسلسل "الأسطورة" عام 2016، ثم "البرنس"، وبلغت ذروة نجاحاته بإخراج "جعفر العمدة" من بطولة رمضان، في عام 2023.
وفي شهر رمضان 2024، قدّم سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، لينهي مسيرته الدرامية هذا العام بمسلسلي "إش إش" من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، و"سيد الناس"، الذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، والفنانة إلهام شاهين.
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