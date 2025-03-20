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واشنطن تفرض عقوبات على 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني
واشنطن تفرض عقوبات على 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني
سبوتنيك عربي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وسفن تعمل في مجال شحن النفط والبتروكيماويات، التي تنتجها إيران. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T15:25+0000
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وأعلنت ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان على موقعها الرسمي، قالت فيه إن "العقوبات شملت 19 كيانا وسفينة شحن تنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني".ولفت البيان إلى أن السفن التي تم فرض العقوبات ضدها تشكل جزءا مما وصفته بـ"أسطول الظل" الإيراني الذي ينقل النفط.وأوضح البيان أن العقوبات شملت مصفاة نفط "تيبوت"، التي توجد في الصين، ومديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ، مشيرة إلى أنها "تشتري وتكرر النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات".وأوضح سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، أن "النفط الإيراني الذي تشتريه مصفاة "تيبوت" يمثل شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "واشنطن ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران في تطوير برنامجها النووي". يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في إيران.
https://sarabic.ae/20250206/ترامب-يفرض-عقوبات-تستهدف-شحن-النفط-الإيراني-إلى-الصين-1097546366.html
https://sarabic.ae/20250313/عراقجي-إيران-لن-تدخل-بمفاوضات-مباشرة-إلا-من-موقع-متكافئ-وعلى-واشنطن-رفع-العقوبات-1098616302.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

واشنطن تفرض عقوبات على 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني

15:25 GMT 20.03.2025
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وسفن تعمل في مجال شحن النفط والبتروكيماويات، التي تنتجها إيران.
وأعلنت ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان على موقعها الرسمي، قالت فيه إن "العقوبات شملت 19 كيانا وسفينة شحن تنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني".
ولفت البيان إلى أن السفن التي تم فرض العقوبات ضدها تشكل جزءا مما وصفته بـ"أسطول الظل" الإيراني الذي ينقل النفط.
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وأوضح البيان أن العقوبات شملت مصفاة نفط "تيبوت"، التي توجد في الصين، ومديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ، مشيرة إلى أنها "تشتري وتكرر النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات".
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وأوضح سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، أن "النفط الإيراني الذي تشتريه مصفاة "تيبوت" يمثل شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "واشنطن ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران في تطوير برنامجها النووي".
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن "إيران تستخدم شبكة من الناقلات وشركات نقل النفط لبيع نفطها بعيدا عن العقوبات، التي تحظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة الأمريكية كما تفرض عقوبات على المتعاملين معها".
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في إيران.
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