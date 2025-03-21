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https://sarabic.ae/20250321/القوات-الروسية-تدمر-خلال-الليلة-الماضية-43-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مناطق-1098823297.html
القوات الروسية تدمر خلال الليلة الماضية 43 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
القوات الروسية تدمر خلال الليلة الماضية 43 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 43 طائرة أوركرانية مسيرة فوق عدة مناطق. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T04:27+0000
2025-03-21T04:27+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 43 طائرة أوكرانية بدون طيار".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-منظومات-الدفاع-الجوي-المتطورة-بانتسير--إس-فيديو--1098811248.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر خلال الليلة الماضية 43 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق

04:27 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 43 طائرة أوركرانية مسيرة فوق عدة مناطق.
وقال الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 43 طائرة أوكرانية بدون طيار".
34 طائرة دون طيار (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة وحيدة، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة "بانتسير- إس".. فيديو
أمس, 15:02 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
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