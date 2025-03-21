https://sarabic.ae/20250321/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-نطنز-الإيرانية-1098832370.html

زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية

سبوتنيك عربي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان في وسط إيران. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T11:29+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين محليين أن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال منطقة بادرود، التي تبُعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان بوسط إيران.وذكر منصور شيشه فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال بأصفهان.وأشار شيشه فروش إلى أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة"، لافتا إلى ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.وكان مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، قد أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة.ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث.

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