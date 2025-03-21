https://sarabic.ae/20250321/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-نطنز-الإيرانية-1098832370.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان في وسط إيران. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T11:29+0000
2025-03-21T11:29+0000
2025-03-21T11:29+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602741_0:119:3073:1847_1920x0_80_0_0_5269e4992c11342fde685d9530dcb11b.jpg
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين محليين أن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال منطقة بادرود، التي تبُعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان بوسط إيران.وذكر منصور شيشه فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال بأصفهان.وأشار شيشه فروش إلى أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة"، لافتا إلى ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.وكان مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، قد أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة.ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث.
https://sarabic.ae/20231015/زلزال-بقوة-53-يضرب-جنوب-غربي-إيران-1082036311.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602741_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_926c620c6d80161ea051d7c7d88a4f9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان في وسط إيران.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين محليين أن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال منطقة بادرود، التي تبُعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان بوسط إيران.
وذكر منصور شيشه فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال
بأصفهان.
15 أكتوبر 2023, 14:59 GMT
وأشار شيشه فروش إلى أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة"، لافتا إلى ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.
وكان مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، قد أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد.
وأفادت وكالة
"إرنا" للأنباء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة.
ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث
.