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https://sarabic.ae/20250321/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-نطنز-الإيرانية-1098832370.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان في وسط إيران. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
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إيران
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين محليين أن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال منطقة بادرود، التي تبُعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان بوسط إيران.وذكر منصور شيشه فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال بأصفهان.وأشار شيشه فروش إلى أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة"، لافتا إلى ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.وكان مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، قد أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد.وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة.ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث.
https://sarabic.ae/20231015/زلزال-بقوة-53-يضرب-جنوب-غربي-إيران-1082036311.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

زلزال بقوة 5 درجات يضرب نطنز الإيرانية

11:29 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان في وسط إيران.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين محليين أن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال منطقة بادرود، التي تبُعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان بوسط إيران.
وذكر منصور شيشه فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مؤكدا إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال بأصفهان.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب غربي إيران
15 أكتوبر 2023, 14:59 GMT
وأشار شيشه فروش إلى أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة"، لافتا إلى ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.
وكان مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، قد أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد.
وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة.
ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث.
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