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محلل فلسطيني: الضوء الأخضر الأمريكي شجع إسرائيل على العدوان والموقف الأوروبي منساق لواشنطن
محلل فلسطيني: الضوء الأخضر الأمريكي شجع إسرائيل على العدوان والموقف الأوروبي منساق لواشنطن
سبوتنيك عربي
قال شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة له أسباب وأهداف معروفة، أبرزها تمرير الميزانية، والأزمة الداخلية بسبب... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T20:39+0000
2025-03-21T20:39+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن عودة الحرب ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار أو عدمه، بل بأهداف تراها إسرائيل أولوية وتم تقديمها على الاتفاق المبرم برعاية مصرية قطرية، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.ويرى الغريب أن التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، يندرج في إطار الرؤية الإسرائيلية للضغط على حماس لتلين مواقفها، والقفز على اتفاق 19 يناير الماضي، المكون من 3 مراحل، وأعتقد أن الهدف واضح لدى الوسطاء وكل الأطراف في المنطقة، حيث تستخدم إسرائيل أسلوب الضغط العسكري للضغط على حماس لتغيير موقفها.وعن الموقف الدولي، قال إن الاتحاد الأوروبي يقف موقف الصامت الذي لا يرى الأمور في نصابها الصحيح، بل يمكن اعتباره منساقا للموقف الأمريكي، حيث تحول موقف واشنطن الأخير، وأعطت الضوء الأخضر لهذه الحرب.وشدد على أن الموقف الأوروبي والأمريكي منحاز لإسرائيل دائمًا، خاصة أن غطاء واشنطن لهذه الحرب هو ما شجع إسرائيل على الدخول في عملية برية جديدة، سبقها تصعيدا جويا.وتوقع أن نشهد اختراقا أو مبادرات ومحاولة إيجاد حلول وسط، معتبرًا في الوقت ذاته أن إسرائيل معنية باستمرار حالة الحرب، في ظل التغييرات التي يجريها نتنياهو داخل الدولة بما تتناسب مع مصالحه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250321/بعد-الاجتياح-البري-خبراء-إسرائيل-تسيطر-على-مساحات-واسعة-وتفصل-شمال-غزة-عن-جنوبها-1098842864.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

محلل فلسطيني: الضوء الأخضر الأمريكي شجع إسرائيل على العدوان والموقف الأوروبي منساق لواشنطن

20:39 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Abed Khaledانفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
انفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Abed Khaled
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حصري
قال شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة له أسباب وأهداف معروفة، أبرزها تمرير الميزانية، والأزمة الداخلية بسبب محاكمة نتنياهو، والأوضاع الداخلية في إسرائيل.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن عودة الحرب ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار أو عدمه، بل بأهداف تراها إسرائيل أولوية وتم تقديمها على الاتفاق المبرم برعاية مصرية قطرية، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى الغريب أن التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، يندرج في إطار الرؤية الإسرائيلية للضغط على حماس لتلين مواقفها، والقفز على اتفاق 19 يناير الماضي، المكون من 3 مراحل، وأعتقد أن الهدف واضح لدى الوسطاء وكل الأطراف في المنطقة، حيث تستخدم إسرائيل أسلوب الضغط العسكري للضغط على حماس لتغيير موقفها.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
بعد الاجتياح البري.. خبراء: إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة وتفصل شمال غزة عن جنوبها
15:59 GMT
وأوضح أن هذا الرهان لن يؤتي ثماره، حيث سبق تجريبه وفشله على مدار أشهر طويلة من الحرب، مؤكدًا أن من الصعب تجاوز حماس للاتفاق المبرم، حيث تتمسك به، وتعتبر أن الموافقة على أي مبادرة جديدة ستكون بمثابة القفز على الاتفاق الأساسي.
وعن الموقف الدولي، قال إن الاتحاد الأوروبي يقف موقف الصامت الذي لا يرى الأمور في نصابها الصحيح، بل يمكن اعتباره منساقا للموقف الأمريكي، حيث تحول موقف واشنطن الأخير، وأعطت الضوء الأخضر لهذه الحرب.
وشدد على أن الموقف الأوروبي والأمريكي منحاز لإسرائيل دائمًا، خاصة أن غطاء واشنطن لهذه الحرب هو ما شجع إسرائيل على الدخول في عملية برية جديدة، سبقها تصعيدا جويا.
وتوقع أن نشهد اختراقا أو مبادرات ومحاولة إيجاد حلول وسط، معتبرًا في الوقت ذاته أن إسرائيل معنية باستمرار حالة الحرب، في ظل التغييرات التي يجريها نتنياهو داخل الدولة بما تتناسب مع مصالحه.
صور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات
© AP Photo / Jehad Alshrafiنقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
نقل جريح إلى مستشفى الأهلي إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Jehad Alshrafi
نقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
© AP Photo / Leo Correaانفجار شمالي قطاع غزة
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Leo Correa
انفجار شمالي قطاع غزة
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issaفلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
فلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issa
فلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

© Getty Images / Amir Levyجنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
جنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Amir Levy
جنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatibفلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
فلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatib
فلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

تجمع الناس في ساحة مستشفى &quot;الأهلي العربي&quot;، المعروف أيضًا باسم المستشفى &quot;المعمداني&quot;، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathiسيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
سيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
سيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboubفلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboubفلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي
1/10
© AP Photo / Jehad Alshrafi
نقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
2/10
© AP Photo / Leo Correa
انفجار شمالي قطاع غزة
3/10
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issa
فلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

5/10
© Getty Images / Amir Levy
جنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
6/10
© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatib
فلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
7/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

8/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
سيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
9/10
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
10/10
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".
وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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