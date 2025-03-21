https://sarabic.ae/20250321/محلل-فلسطيني-الضوء-الأخضر-الأمريكي-شجع-إسرائيل-على-العدوان-والموقف-الأوروبي-منساق-لواشنطن-1098846583.html

محلل فلسطيني: الضوء الأخضر الأمريكي شجع إسرائيل على العدوان والموقف الأوروبي منساق لواشنطن

محلل فلسطيني: الضوء الأخضر الأمريكي شجع إسرائيل على العدوان والموقف الأوروبي منساق لواشنطن

سبوتنيك عربي

قال شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة له أسباب وأهداف معروفة، أبرزها تمرير الميزانية، والأزمة الداخلية بسبب... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T20:39+0000

2025-03-21T20:39+0000

2025-03-21T20:39+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن عودة الحرب ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار أو عدمه، بل بأهداف تراها إسرائيل أولوية وتم تقديمها على الاتفاق المبرم برعاية مصرية قطرية، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.ويرى الغريب أن التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، يندرج في إطار الرؤية الإسرائيلية للضغط على حماس لتلين مواقفها، والقفز على اتفاق 19 يناير الماضي، المكون من 3 مراحل، وأعتقد أن الهدف واضح لدى الوسطاء وكل الأطراف في المنطقة، حيث تستخدم إسرائيل أسلوب الضغط العسكري للضغط على حماس لتغيير موقفها.وعن الموقف الدولي، قال إن الاتحاد الأوروبي يقف موقف الصامت الذي لا يرى الأمور في نصابها الصحيح، بل يمكن اعتباره منساقا للموقف الأمريكي، حيث تحول موقف واشنطن الأخير، وأعطت الضوء الأخضر لهذه الحرب.وشدد على أن الموقف الأوروبي والأمريكي منحاز لإسرائيل دائمًا، خاصة أن غطاء واشنطن لهذه الحرب هو ما شجع إسرائيل على الدخول في عملية برية جديدة، سبقها تصعيدا جويا.وتوقع أن نشهد اختراقا أو مبادرات ومحاولة إيجاد حلول وسط، معتبرًا في الوقت ذاته أن إسرائيل معنية باستمرار حالة الحرب، في ظل التغييرات التي يجريها نتنياهو داخل الدولة بما تتناسب مع مصالحه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250321/بعد-الاجتياح-البري-خبراء-إسرائيل-تسيطر-على-مساحات-واسعة-وتفصل-شمال-غزة-عن-جنوبها-1098842864.html

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