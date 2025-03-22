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عبد المجيد تبون يعزي عائلة أسطورة كرة القدم الجزائرية جمال مناد
عبد المجيد تبون يعزي عائلة أسطورة كرة القدم الجزائرية جمال مناد
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعازي لأسرة المدرب واللاعب الدولي السابق جمال مناد، الذي وافته المنية، اليوم السبت عن عمر ناهزة الـ64 عاما. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، وقالت إن تبون وصف وفاة مناد، بـ"الفاجعة"، مشيرا إلى أنه كان أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، خاصة عندما كان ضمن الفريق الوطني الجزائري في حقبة الثمانينيات والتسعينيات.وقال تبون: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ فاجعة رحيل أحد أساطير الكرة الجزائرية جمال مناد"، مشيرا إلى أن رحيله كان صادما للعائلة الرياضية والكروية الجزائرية برمتها".وتابع: "كان جمال مناد، بصدد صناعة مجد جديد في مجال التدريب بعدما صنع المجد خلال مسيرته الكروية مع بيبة القبائل ومع المنتخب الوطني الجزائري خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.وأكد الرئيس الجزائري أن اللاعب الراحل امتلك رصيدا مشرفا وساطعا من الإنجازات والانتصارات داخل الجزائر وعلى المستوى العالمي، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات لا تزال محفورة في أذهان الجماهير.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار
رياضة, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار
عبد المجيد تبون يعزي عائلة أسطورة كرة القدم الجزائرية جمال مناد
قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعازي لأسرة المدرب واللاعب الدولي السابق جمال مناد، الذي وافته المنية، اليوم السبت عن عمر ناهزة الـ64 عاما.
ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، وقالت إن تبون وصف وفاة مناد، بـ"الفاجعة"، مشيرا إلى أنه كان أحد أساطير كرة القدم
الجزائرية، خاصة عندما كان ضمن الفريق الوطني الجزائري في حقبة الثمانينيات والتسعينيات.
17 أكتوبر 2024, 13:39 GMT
وقال تبون: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ فاجعة رحيل أحد أساطير الكرة الجزائرية
جمال مناد"، مشيرا إلى أن رحيله كان صادما للعائلة الرياضية والكروية الجزائرية برمتها".
وتابع: "كان جمال مناد، بصدد صناعة مجد جديد في مجال التدريب بعدما صنع المجد خلال مسيرته الكروية مع بيبة القبائل ومع المنتخب الوطني الجزائري خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وأكد الرئيس الجزائري أن اللاعب الراحل امتلك رصيدا مشرفا وساطعا من الإنجازات والانتصارات داخل الجزائر وعلى المستوى العالمي، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات لا تزال محفورة في أذهان الجماهير
.