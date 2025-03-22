https://sarabic.ae/20250322/لجنة-التحقيق-الروسية-هجوم-كروكوس-الإرهابي-تم-التخطيط-له-من-قبل-استخبارات-تابعة-لدولة-غير-صديقة-1098850082.html

لجنة التحقيق الروسية: هجوم "كروكوس" الإرهابي تم التخطيط له من قبل استخبارات تابعة "لدولة غير صديقة"

لجنة التحقيق الروسية: هجوم "كروكوس" الإرهابي تم التخطيط له من قبل استخبارات تابعة "لدولة غير صديقة"

سبوتنيك عربي

كشفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، نتائج التحقيق حول هجوم "كروكوس سيتي هول" الإرهابي، مشيرة إلى أن هذا الهجوم تم التخطيط له من قبل أجهزة استخبارات تابعة... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T06:23+0000

2025-03-22T06:23+0000

2025-03-22T06:57+0000

روسيا

هجوم إرهابي

موسكو

موسكو

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في تصريحات صحفية، إنه "بناءً على الأدلة التي تم جمعها، توصل التحقيق إلى أن الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول" تم التخطيط له وتنظيمه من قبل أجهزة استخبارات تابعة لدولة غير صديقة بهدف زعزعة الاستقرار في روسيا، وتم تجنيد أعضاء من منظمة إرهابية دولية لتنفيذه".وأشارت المتحدثة إلى أن الهجوم الإرهابي نفذه بشكل مباشر 6 مواطنين من آسيا الوسطى، بعضهم استخدم أسماء مستعارة، موضحة أنهم "متواجدون في الخارج، ولذلك تم اعتقالهم غيابيًا وإدراجهم على قوائم المطلوبين".ووقع هجوم إرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس" في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، في 22 مارس/ آذار الماضي، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على الأشخاص الموجودين في المبنى وأضرموا النار في القاعة، ما أدى إلى مقتل 145 شخصا.خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسياماكرون: لدي معلومات "مفيدة" عن هجوم "كروكوس" ولن أفصح عنها

https://sarabic.ae/20240408/لجنة-التحقيق-الروسية-تحصل-على-معلومات-تشير-لعلاقة-منفذي-هجوم-كروكوس-بالاستخبارات-الأوكرانية-1087812074.html

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روسيا, هجوم إرهابي, موسكو, موسكو