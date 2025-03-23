أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

عربي
وزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250323/أول-ظهور-علني-للبابا-فرنسيس-منذ-دخوله-المستشفى-1098877537.html
أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى
أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يرصد لحظات ظهور البابا فرنسيس علنا لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من التهاب... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T13:23+0000
2025-03-23T13:23+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054410742_0:156:1524:1013_1920x0_80_0_0_1f9ff9737f9accbe09ade07f62c8a4a5.jpg
وظهر البابا فرنسيس في الفيديو، وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما للحشود المجتمعة، قائلا بصوت خافت وهو على كرسي متحرّك: "شكرا لكم جميعا".ويشار إلى أن الفاتيكان، قد أعلن في وقت سابق، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي، بعد تحسَن وضعه الصحي.ويُذكر أن البابا تعرض للإصابة بعدوى الرئة؛ لأنه أصيب بالتهاب الجنبة حين كان شاباً صغيراً، وأزيل جزء من إحدى رئتيه، مما جعله يعاني من مشكلات تنفسية لفترة طويلة.
https://sarabic.ae/20250109/البابا-فرنسيس-ينتقد-إسرائيل-ويؤكد-الوضع-في-غزة-مخز--1096622193.html
https://sarabic.ae/20240313/روسيا-تعلق-على-دعوة-البابا-فرنسيس-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1086948975.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054410742_173:0:1524:1013_1920x0_80_0_0_9f90d8eaa8c01e8b8aca8bf629f3bee6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

13:23 GMT 23.03.2025
© REUTERS / REMO CASILLIبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© REUTERS / REMO CASILLI
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يرصد لحظات ظهور البابا فرنسيس علنا لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من التهاب رئوي حاد.
وظهر البابا فرنسيس في الفيديو، وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما للحشود المجتمعة، قائلا بصوت خافت وهو على كرسي متحرّك: "شكرا لكم جميعا".

وكتب البابا في صلاة التبشير الملائكي، "يحزنني تجدّد الضربات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزة، ما أسفر عن عدد كبير جدا من القتلى والجرحى"، مطالبا فرنسيس بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة.

البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
البابا فرنسيس ينتقد إسرائيل ويؤكد: الوضع في غزة "مخز"
9 يناير, 11:47 GMT

وتابع البابا أنه من الضروري استئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن "جميع الرهائن" وإلى "وقف نهائي لإطلاق النار".

ويشار إلى أن الفاتيكان، قد أعلن في وقت سابق، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي، بعد تحسَن وضعه الصحي.
وكان البابا، البالغ من العمر 88 عاماً، قد أُدخل مستشفى "جيميلي" في العاصمة الإيطالية روما، في 14 فبراير/ شباط الماضي، جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، إلا أن حالته تدهورت لاحقاً بعد إصابته بالتهاب رئوي مزدوج حاد.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
روسيا تعلق على دعوة البابا فرنسيس لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
13 مارس 2024, 14:31 GMT
ويُذكر أن البابا تعرض للإصابة بعدوى الرئة؛ لأنه أصيب بالتهاب الجنبة حين كان شاباً صغيراً، وأزيل جزء من إحدى رئتيه، مما جعله يعاني من مشكلات تنفسية لفترة طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала