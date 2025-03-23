https://sarabic.ae/20250323/أول-ظهور-علني-للبابا-فرنسيس-منذ-دخوله-المستشفى-1098877537.html
أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى
أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يرصد لحظات ظهور البابا فرنسيس علنا لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من التهاب... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-23T13:23+0000
2025-03-23T13:23+0000
العالم
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قطاع غزة
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وظهر البابا فرنسيس في الفيديو، وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما للحشود المجتمعة، قائلا بصوت خافت وهو على كرسي متحرّك: "شكرا لكم جميعا".ويشار إلى أن الفاتيكان، قد أعلن في وقت سابق، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي، بعد تحسَن وضعه الصحي.ويُذكر أن البابا تعرض للإصابة بعدوى الرئة؛ لأنه أصيب بالتهاب الجنبة حين كان شاباً صغيراً، وأزيل جزء من إحدى رئتيه، مما جعله يعاني من مشكلات تنفسية لفترة طويلة.
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https://sarabic.ae/20240313/روسيا-تعلق-على-دعوة-البابا-فرنسيس-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1086948975.html
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يرصد لحظات ظهور البابا فرنسيس علنا لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من التهاب رئوي حاد.
وظهر البابا فرنسيس في الفيديو، وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما للحشود المجتمعة، قائلا بصوت خافت وهو على كرسي متحرّك: "شكرا لكم جميعا".
وكتب البابا في صلاة التبشير الملائكي، "يحزنني تجدّد الضربات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزة، ما أسفر عن عدد كبير جدا من القتلى والجرحى"، مطالبا فرنسيس بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة.
وتابع البابا أنه من الضروري استئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن "جميع الرهائن" وإلى "وقف نهائي لإطلاق النار".
ويشار إلى أن الفاتيكان، قد أعلن في وقت سابق، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي، بعد تحسَن وضعه الصحي.
وكان البابا، البالغ من العمر 88 عاماً، قد أُدخل مستشفى "جيميلي" في العاصمة الإيطالية روما، في 14 فبراير/ شباط الماضي، جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، إلا أن حالته تدهورت لاحقاً بعد إصابته بالتهاب رئوي مزدوج حاد.
ويُذكر أن البابا تعرض للإصابة بعدوى الرئة؛ لأنه أصيب بالتهاب الجنبة حين كان شاباً صغيراً، وأزيل جزء من إحدى رئتيه، مما جعله يعاني من مشكلات تنفسية لفترة طويلة.