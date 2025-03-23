https://sarabic.ae/20250323/أول-ظهور-علني-للبابا-فرنسيس-منذ-دخوله-المستشفى-1098877537.html

أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

سبوتنيك عربي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يرصد لحظات ظهور البابا فرنسيس علنا لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من التهاب... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T13:23+0000

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العالم

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وظهر البابا فرنسيس في الفيديو، وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما للحشود المجتمعة، قائلا بصوت خافت وهو على كرسي متحرّك: "شكرا لكم جميعا".ويشار إلى أن الفاتيكان، قد أعلن في وقت سابق، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي، بعد تحسَن وضعه الصحي.ويُذكر أن البابا تعرض للإصابة بعدوى الرئة؛ لأنه أصيب بالتهاب الجنبة حين كان شاباً صغيراً، وأزيل جزء من إحدى رئتيه، مما جعله يعاني من مشكلات تنفسية لفترة طويلة.

https://sarabic.ae/20250109/البابا-فرنسيس-ينتقد-إسرائيل-ويؤكد-الوضع-في-غزة-مخز--1096622193.html

https://sarabic.ae/20240313/روسيا-تعلق-على-دعوة-البابا-فرنسيس-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1086948975.html

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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل