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العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة في منزلها
العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة في منزلها
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أمس السبت، العثور على جيسيكا آبر، المدعية العامة السابقة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، متوفاة في منزلها بمدينة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T09:56+0000
2025-03-23T09:56+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة بيانا قالت فيه إنه تم تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة للوعي في منزل بشارع بيفرلي درايف في ضواحي واشنطن العاصمة، وذلك في الساعة 9:18 صباحًا، حيث عثرت الشرطة على آبر متوفاة داخل المنزل.وكانت آبر، البالغة من العمر 43 عامًا، قد شغلت منصب المدعية العامة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، إذ تم تعيينها خلال إدارة الرئيس جو بايدن واستقالت من منصبها في يناير الماضي عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب.وأكدت الشرطة أن تحقيقًا جارٍ لتحديد ملابسات الوفاة، فيما سيتولى مكتب الطب الشرعي تحديد سبب الوفاة وطريقتها.وبدأت آبر عملها في مكتب المدعي العام عام 2009 كمساعدة للمدعي العام، حيث تولت قضايا الاحتيال المالي، والفساد العام، والجريمة العنيفة، واستغلال الأطفال. وخلال فترة عملها، أشرفت على فريق يضم 300 مدعٍ وموظف، وتعاملت مع قضايا فيدرالية بارزة داخل الولاية، كما حصلت على شهادة القانون من جامعة ويليام آند ماري عام 2006.ووصف المدعي العام الحالي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، وفاة آبر بأنها "خسارة لا تعوض"، مشيدًا بقيادتها وتأثيرها كمدعية ومحامية. وقال: "لقد كانت نموذجًا في الاحتراف والرقي القانوني، وسنظل نستلهم من إرثها لمواصلة العمل وفق معاييرها الرفيعة".من جانبه، أعرب المدعي العام لولاية فيرجينيا، جيسون ميياريس، عن حزنه العميق لوفاتها، مشيرًا إلى أن عملها في برنامج "أوقفي إطلاق النار فيرجينيا" ساهم في إنقاذ العديد من الأرواح. وأضاف: "قلوبنا وصلواتنا مع أسرتها خلال هذا الأسبوع الحزين".
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العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة في منزلها

09:56 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinجيسيكا آبر، المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا
جيسيكا آبر، المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلنت الشرطة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أمس السبت، العثور على جيسيكا آبر، المدعية العامة السابقة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، متوفاة في منزلها بمدينة ألكسندريا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة بيانا قالت فيه إنه تم تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة للوعي في منزل بشارع بيفرلي درايف في ضواحي واشنطن العاصمة، وذلك في الساعة 9:18 صباحًا، حيث عثرت الشرطة على آبر متوفاة داخل المنزل.
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وكانت آبر، البالغة من العمر 43 عامًا، قد شغلت منصب المدعية العامة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، إذ تم تعيينها خلال إدارة الرئيس جو بايدن واستقالت من منصبها في يناير الماضي عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
وأكدت الشرطة أن تحقيقًا جارٍ لتحديد ملابسات الوفاة، فيما سيتولى مكتب الطب الشرعي تحديد سبب الوفاة وطريقتها.
وبدأت آبر عملها في مكتب المدعي العام عام 2009 كمساعدة للمدعي العام، حيث تولت قضايا الاحتيال المالي، والفساد العام، والجريمة العنيفة، واستغلال الأطفال. وخلال فترة عملها، أشرفت على فريق يضم 300 مدعٍ وموظف، وتعاملت مع قضايا فيدرالية بارزة داخل الولاية، كما حصلت على شهادة القانون من جامعة ويليام آند ماري عام 2006.
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ووصف المدعي العام الحالي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، وفاة آبر بأنها "خسارة لا تعوض"، مشيدًا بقيادتها وتأثيرها كمدعية ومحامية. وقال: "لقد كانت نموذجًا في الاحتراف والرقي القانوني، وسنظل نستلهم من إرثها لمواصلة العمل وفق معاييرها الرفيعة".
من جانبه، أعرب المدعي العام لولاية فيرجينيا، جيسون ميياريس، عن حزنه العميق لوفاتها، مشيرًا إلى أن عملها في برنامج "أوقفي إطلاق النار فيرجينيا" ساهم في إنقاذ العديد من الأرواح. وأضاف: "قلوبنا وصلواتنا مع أسرتها خلال هذا الأسبوع الحزين".
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