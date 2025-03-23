https://sarabic.ae/20250323/تقرير-واشنطن-تسعى-لهدنة-بين-روسيا-وأوكرانيا-بحلول-هذا-الموعد-1098869847.html
تقرير: واشنطن تسعى لهدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول هذا الموعد
تقرير: واشنطن تسعى لهدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول هذا الموعد
سبوتنيك عربي
تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T09:32+0000
2025-03-23T09:32+0000
2025-03-23T11:27+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن "البيت الأبيض يأمل في تحقيق هدنة بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل كموعد مستهدف لإنجاز الاتفاق".ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول بسبب "الفجوات الكبيرة" بين موقفي الجانبين.ورغم التحديات، يبقى البيت الأبيض متفائلا بإمكانية إحراز تقدم، مستندًا إلى المؤشرات الإيجابية في المفاوضات الجارية، وفقا للتقرير.وفي بيان صدر عن الكرملين في 18 مارس/آذار الجاري، أعلن أن الرئيسين بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الأزمة الأوكرانية. وأكد البيان الروسي أن أي تسوية يجب أن تراعي "القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا".
https://sarabic.ae/20250323/ترامب-أجريت-حوارا-عقلانيا-مع-بوتين-1098868729.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقرير: واشنطن تسعى لهدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول هذا الموعد
09:32 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 23.03.2025)
تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن "البيت الأبيض
يأمل في تحقيق هدنة بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل كموعد مستهدف لإنجاز الاتفاق".
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول بسبب "الفجوات الكبيرة" بين موقفي الجانبين.
ورغم التحديات، يبقى البيت الأبيض متفائلا بإمكانية إحراز تقدم، مستندًا إلى المؤشرات الإيجابية في المفاوضات الجارية، وفقا للتقرير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف في مقابلة مع موقع "أوت كيك"، اتصالاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عقلانية للغاية"، مشيرًا إلى رغبته في إنهاء إراقة الدماء.
وفي بيان صدر عن الكرملين
في 18 مارس/آذار الجاري، أعلن أن الرئيسين بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأعرب بوتين عن امتنانه لترامب "لرغبته في المساعدة على إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية"، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الشركاء الأمريكيين لاستكشاف حلول شاملة ومستدامة للأزمة.
وأكد البيان الروسي أن أي تسوية يجب أن تراعي "القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا".