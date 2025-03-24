https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الإيراني-حدود-البلاد-خط-أحمر-وحمايتها-أولوية-قصوى-لقواتنا-1098909783.html
الجيش الإيراني: حدود البلاد خط أحمر وحمايتها أولوية قصوى لقواتنا
الجيش الإيراني: حدود البلاد خط أحمر وحمايتها أولوية قصوى لقواتنا
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن "القوات البرية، بما تمتلكه من معدات متطورة وتدريب مستمر وكوادر متخصصة، على أهبة الاستعداد دائمًا... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T14:27+0000
2025-03-24T14:27+0000
2025-03-24T14:27+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096989327_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b238489330655cd478e7bcb2fed50a0.jpg
وقال حيدري، خلال زيارته التفقدية للواء المشاة الآلي 71 "أبو ذر" المتمركز في الشريط الحدودي، إن "حدود البلاد خط أحمر لدينا، والحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية"، مؤكدا أهمية الحفاظ على هيبة وجاهزية قوات الحدود الكاملة ضد أي تهديد.وأشار إلى قوة وقدرة القوات البرية للجيش، قائلا: "بالاعتماد على القدرات فإننا لا نحمي حدود البلاد فحسب، بل نضمن أيضا الاقتدار والأمن الوطني في المنطقة".واختتم العميد حيدري كلمته بالتأكيد أن "القوات البرية للجيش، باعتبارها الذراع الدفاعي القوي للبلاد، حاضرة دائمًا في الميدان ولن تتحمل أي تهديد لوحدة الأراضي الإيرانية والأمن القومي، وستبقى حدودنا آمنة ومستقرة بأيديكم المقتدرة".وتشهد الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تهديدات بتنفيذ ضربات ضد إيران، ترد عليها الأخيرة بالتأكيد على أن ردها سيفوق التوقعات.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران.وأفادت وكالة "إرنا" بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة عيد "النوروز" وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة".
https://sarabic.ae/20250322/قائد-القوات-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-وحداتنا-البحرية-بمضيق-هرمز-في-جاهزية-تامة-1098862023.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096989327_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_525c6698450d1bceae59ff9f8419a050.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني: حدود البلاد خط أحمر وحمايتها أولوية قصوى لقواتنا
أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن "القوات البرية، بما تمتلكه من معدات متطورة وتدريب مستمر وكوادر متخصصة، على أهبة الاستعداد دائمًا لمواجهة أي تهديد وتحد".
وقال حيدري، خلال زيارته التفقدية
للواء المشاة الآلي 71 "أبو ذر" المتمركز في الشريط الحدودي، إن "حدود البلاد خط أحمر لدينا، والحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية"، مؤكدا أهمية الحفاظ على هيبة وجاهزية قوات الحدود الكاملة ضد أي تهديد.
وأشار إلى قوة وقدرة القوات البرية للجيش، قائلا: "بالاعتماد على القدرات فإننا لا نحمي حدود البلاد فحسب، بل نضمن أيضا الاقتدار والأمن الوطني في المنطقة".
واختتم العميد حيدري كلمته بالتأكيد أن "القوات البرية للجيش، باعتبارها الذراع الدفاعي القوي للبلاد، حاضرة دائمًا في الميدان ولن تتحمل أي تهديد لوحدة الأراضي الإيرانية والأمن القومي، وستبقى حدودنا آمنة ومستقرة بأيديكم المقتدرة".
وتشهد الآونة الأخيرة تصاعد التوتر
بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تهديدات بتنفيذ ضربات ضد إيران، ترد عليها الأخيرة بالتأكيد على أن ردها سيفوق التوقعات.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال إن على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم لن يحققوا شيئا من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع إيران.
وأفادت وكالة
"إرنا" بأن تصريحات خامنئي جاءت في كلمته بمناسبة عيد "النوروز" وبدء السنة الإيرانية الجديدة، والتي أكد خلالها أن "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية".
وأضاف خامنئي أن "الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء إيران ويسيئون إليهم، والشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء".
وشدد المرشد الإيراني الأعلى على أنه "لم نكن أبدا البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث ويشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة
".