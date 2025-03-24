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الكرملين يعلق على المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
الكرملين يعلق على المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مسألة مبادرة البحر الأسود والجوانب ذات الصلة المرتبطة بها مدرجة على جدول أعمال... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T10:13+0000
2025-03-24T10:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الرياض
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وقال بيسكوف للصحفيين: "إننا ننطلق من أنه على جدول الأعمال اليوم مسألة مبادرة البحر الأسود وكل الجوانب المتعلقة باستئناف هذه المبادرة".وتابع: "إذا كنتم تتذكرون مبادرة البحر الأسود في شكلها السابق... كان هناك جزء كبير إلى حد ما من الالتزامات تجاه بلدنا، والتي، بالمناسبة، لم يتم الوفاء بها في المرة الأخيرة. لذلك، سيكون هذا أيضًا على جدول الأعمال اليوم".ووفقا له، فإن روسيا والولايات المتحدة لديهما الرغبة في التحرك على طريق حل الأزمة الأوكرانية.وأشار إلى أنه لا يزال يتعين على روسيا والولايات المتحدة العمل على العديد من الجوانب المتعلقة بالتسوية الأوكرانية.وأكد بيسكوف، أن الكرملين يراقب المعلومات المتعلقة بهجمات كييف المستمرة على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية.ويُعقد، اليوم الاثنين، اجتماع للخبراء من روسيا والولايات المتحدة في الرياض. ومن موسكو يشارك رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا. فيما يضم الوفد الأمريكي، وفقًا للتقارير الإعلامية، مايكل أنطون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب إلى أوكرانيا، جوزيف كيلوغ، وممثلون عن مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز.محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟تصويت... هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرياض
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرياض

الكرملين يعلق على المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض

10:13 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 10:53 GMT 24.03.2025)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مسألة مبادرة البحر الأسود والجوانب ذات الصلة المرتبطة بها مدرجة على جدول أعمال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إننا ننطلق من أنه على جدول الأعمال اليوم مسألة مبادرة البحر الأسود وكل الجوانب المتعلقة باستئناف هذه المبادرة".

وأكد أن اقتراح مناقشة مبادرة البحر الأسود في الرياض جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: "إذا كنتم تتذكرون مبادرة البحر الأسود في شكلها السابق... كان هناك جزء كبير إلى حد ما من الالتزامات تجاه بلدنا، والتي، بالمناسبة، لم يتم الوفاء بها في المرة الأخيرة. لذلك، سيكون هذا أيضًا على جدول الأعمال اليوم".
فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
مفاوضات روسية أمريكية في الرياض
07:13 GMT

وأجاب بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية نقل المعلومات المتعلقة بالمفاوضات: "إنهم (المفاوضون الروس) لا يمكنهم تقديم معلومات أثناء المفاوضات. المفاوضات مستمرة، والعمل مستمر. إذا لزم الأمر، بالطبع، لديهم الفرصة للاتصال بالمركز".

ووفقا له، فإن روسيا والولايات المتحدة لديهما الرغبة في التحرك على طريق حل الأزمة الأوكرانية.
وأشار إلى أنه لا يزال يتعين على روسيا والولايات المتحدة العمل على العديد من الجوانب المتعلقة بالتسوية الأوكرانية.
الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟
07:07 GMT
وأكد بيسكوف، أن الكرملين يراقب المعلومات المتعلقة بهجمات كييف المستمرة على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية.

وووفقا له، فإنه سيتم إبلاغ بوتين على الفور بنتائج المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض، والوفد الروسي قد يتواصل مع موسكو خلال الاجتماع إذا لزم الأمر.

ويُعقد، اليوم الاثنين، اجتماع للخبراء من روسيا والولايات المتحدة في الرياض. ومن موسكو يشارك رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا. فيما يضم الوفد الأمريكي، وفقًا للتقارير الإعلامية، مايكل أنطون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب إلى أوكرانيا، جوزيف كيلوغ، وممثلون عن مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز.
محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟
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