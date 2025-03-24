https://sarabic.ae/20250324/الكرملين-يعلق-على-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1098898335.html

الكرملين يعلق على المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض

الكرملين يعلق على المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مسألة مبادرة البحر الأسود والجوانب ذات الصلة المرتبطة بها مدرجة على جدول أعمال... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T10:13+0000

2025-03-24T10:13+0000

2025-03-24T10:53+0000

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الرياض

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وقال بيسكوف للصحفيين: "إننا ننطلق من أنه على جدول الأعمال اليوم مسألة مبادرة البحر الأسود وكل الجوانب المتعلقة باستئناف هذه المبادرة".وتابع: "إذا كنتم تتذكرون مبادرة البحر الأسود في شكلها السابق... كان هناك جزء كبير إلى حد ما من الالتزامات تجاه بلدنا، والتي، بالمناسبة، لم يتم الوفاء بها في المرة الأخيرة. لذلك، سيكون هذا أيضًا على جدول الأعمال اليوم".ووفقا له، فإن روسيا والولايات المتحدة لديهما الرغبة في التحرك على طريق حل الأزمة الأوكرانية.وأشار إلى أنه لا يزال يتعين على روسيا والولايات المتحدة العمل على العديد من الجوانب المتعلقة بالتسوية الأوكرانية.وأكد بيسكوف، أن الكرملين يراقب المعلومات المتعلقة بهجمات كييف المستمرة على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية.ويُعقد، اليوم الاثنين، اجتماع للخبراء من روسيا والولايات المتحدة في الرياض. ومن موسكو يشارك رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا. فيما يضم الوفد الأمريكي، وفقًا للتقارير الإعلامية، مايكل أنطون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، ومساعد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب إلى أوكرانيا، جوزيف كيلوغ، وممثلون عن مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز.محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟تصويت... هل تعكس استضافة السعودية للمحادثات الروسية الأمريكية تحولا في الدور العربي عالميا؟

https://sarabic.ae/20250324/الوفد-الروسي-يصل-إلى-مكان-المفاوضات-مع-مع-الولايات-المتحدة-في-الرياض-1098893898.html

https://sarabic.ae/20250324/محادثات-روسية-أمريكية-في-الرياض-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1098893114.html

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