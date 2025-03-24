https://sarabic.ae/20250324/الوفد-الروسي-يصل-إلى-مكان-المفاوضات-مع-مع-الولايات-المتحدة-في-الرياض-1098893898.html

الوفد الروسي يصل إلى مكان المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض

الوفد الروسي يصل إلى مكان المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T07:13+0000

2025-03-24T07:13+0000

2025-03-24T07:22+0000

السعودية

روسيا

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ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعا باتا.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.في اليوم السابق، التقى ممثلون عن الولايات المتحدة في الرياض بوفد أوكراني، ضم نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بافيل باليسا والرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية والآن المفتش العام لوزارة الدفاع الأوكرانية أناتولي بارجيليفيتش.سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنينوزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض

https://sarabic.ae/20250324/محادثات-روسية-أمريكية-في-الرياض-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1098893114.html

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