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https://sarabic.ae/20250324/الوفد-الروسي-يصل-إلى-مكان-المفاوضات-مع-مع-الولايات-المتحدة-في-الرياض-1098893898.html
الوفد الروسي يصل إلى مكان المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض
الوفد الروسي يصل إلى مكان المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T07:13+0000
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السعودية
روسيا
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ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعا باتا.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.في اليوم السابق، التقى ممثلون عن الولايات المتحدة في الرياض بوفد أوكراني، ضم نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بافيل باليسا والرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية والآن المفتش العام لوزارة الدفاع الأوكرانية أناتولي بارجيليفيتش.سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنينوزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض
https://sarabic.ae/20250324/محادثات-روسية-أمريكية-في-الرياض-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1098893114.html
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السعودية, روسيا
السعودية, روسيا

الوفد الروسي يصل إلى مكان المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض

07:13 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 07:22 GMT 24.03.2025)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور فندق "ريتز كارلتون" في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني.
فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض.
ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا ستعقد خلف أبواب مغلقة.

وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعا باتا.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟
07:07 GMT
وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.

في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.

في اليوم السابق، التقى ممثلون عن الولايات المتحدة في الرياض بوفد أوكراني، ضم نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بافيل باليسا والرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية والآن المفتش العام لوزارة الدفاع الأوكرانية أناتولي بارجيليفيتش.
سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنين
وزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض
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