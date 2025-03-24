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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
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خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
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ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
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https://sarabic.ae/20250324/خبير-مفاوضات-الرياض-هي-نتيجة-فشل-الغرب-في-تقييد-روسيا-1098913297.html
خبير: مفاوضات الرياض هي نتيجة فشل الغرب في تقييد روسيا
خبير: مفاوضات الرياض هي نتيجة فشل الغرب في تقييد روسيا
سبوتنيك عربي
وصف الخبير في الشأن الروسي الدكتور حسن مقلّد، المحادثات الجارية في العاصمة السعودية بأنها "بداية مسار جديد يخضع لميزان القوى الحالي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T16:17+0000
2025-03-24T16:17+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار مقلّد إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إيجاد حلول مادية للأزمة الاقتصادية في بلاده والتوقف عن إنفاق الأموال لمساعدة أوكرانيا والاستفادة من الأموال التي صُرفت بالحرب ضد روسيا عبر استرجاع 350 مليار دولار خسرتهم في أوكرانيا وتحصيلهم في اتفاق المعادن.ورأى مقلّد، أنّ "روسيا رحّبت بالمبادرة لكنّها لم تتعاطى معها على أنها فرصة إنقاذ لها وتعاملت معها بحذر واستناداً إلى ميزان القوى الحقيقي والدعاية الغربية وتأكيدها على أن ما يجري سيكون له مسار طويل يعكس الرؤية الروسية "، لافتاً إلى أنّ "اختراقاً قد حصل منذ البداية بمجرد إعلان ترامب أنّ روسيا ليست الطرف الذي بادر إلى الحرب ولو تم التعاطي معها باحترام أمنها القومي، لما اندلعت الحرب".وأشار مقلّد إلى أنّ "الاختراق الجدّي ربما سينجح في حل الأزمة القائمة وقد نشهد تنازلات من أوكرانيا لصالح الحق الروسي والمصلحة الأمريكية ،بسبب قوة الموقف الروسي في الميدان وفي المفاوضات"، مشدداً على أنّ "محاولة حصار روسيا من قبل حلف الناتو كانت محاولة خطيرة من قبل الغرب الذي ترك كل التزاماته لتفككيك الاتحاد الروسي الذي واجه الوضع بشكل أسطوري".وأضاف: "الأمريكيون جاهزون، اليوم إلى مساعدة روسيا برفع العقوبات عنها بحسب اعتراف ترامب، إلاّ أنّ الجانب الآخر والذي سيأخذ وقتاً أطول هو ما يتعلق بالتفاوض بين أوكرانيا وأمريكا حول الأثمان التي ستدفعها كييف إلى واشنطن، وعندها سيبدأ التفاوض حول عدة نقاط وتكريس الانتقال لبداية مسار تفاوضي سيميل إلى ناحية موسكو".
https://sarabic.ae/20250217/الكرملين-يكشف-عن-سبب-اختيار-السعودية-للمفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-1097865085.html
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, السعودية, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, السعودية, حصري

خبير: مفاوضات الرياض هي نتيجة فشل الغرب في تقييد روسيا

16:17 GMT 24.03.2025
© Sputnik . Alexey Filippovعلم روسيا وأمريكا
علم روسيا وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
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حصري
وصف الخبير في الشأن الروسي الدكتور حسن مقلّد، المحادثات الجارية في العاصمة السعودية بأنها "بداية مسار جديد يخضع لميزان القوى الحالي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "ما يحصل هو نتيجة فشل الغرب بتقييد روسيا".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار مقلّد إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إيجاد حلول مادية للأزمة الاقتصادية في بلاده والتوقف عن إنفاق الأموال لمساعدة أوكرانيا والاستفادة من الأموال التي صُرفت بالحرب ضد روسيا عبر استرجاع 350 مليار دولار خسرتهم في أوكرانيا وتحصيلهم في اتفاق المعادن.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
17 فبراير, 11:42 GMT
ورأى مقلّد، أنّ "روسيا رحّبت بالمبادرة لكنّها لم تتعاطى معها على أنها فرصة إنقاذ لها وتعاملت معها بحذر واستناداً إلى ميزان القوى الحقيقي والدعاية الغربية وتأكيدها على أن ما يجري سيكون له مسار طويل يعكس الرؤية الروسية "، لافتاً إلى أنّ "اختراقاً قد حصل منذ البداية بمجرد إعلان ترامب أنّ روسيا ليست الطرف الذي بادر إلى الحرب ولو تم التعاطي معها باحترام أمنها القومي، لما اندلعت الحرب".
وأشار مقلّد إلى أنّ "الاختراق الجدّي ربما سينجح في حل الأزمة القائمة وقد نشهد تنازلات من أوكرانيا لصالح الحق الروسي والمصلحة الأمريكية ،بسبب قوة الموقف الروسي في الميدان وفي المفاوضات"، مشدداً على أنّ "محاولة حصار روسيا من قبل حلف الناتو كانت محاولة خطيرة من قبل الغرب الذي ترك كل التزاماته لتفككيك الاتحاد الروسي الذي واجه الوضع بشكل أسطوري".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
13:58 GMT
وأضاف: "الأمريكيون جاهزون، اليوم إلى مساعدة روسيا برفع العقوبات عنها بحسب اعتراف ترامب، إلاّ أنّ الجانب الآخر والذي سيأخذ وقتاً أطول هو ما يتعلق بالتفاوض بين أوكرانيا وأمريكا حول الأثمان التي ستدفعها كييف إلى واشنطن، وعندها سيبدأ التفاوض حول عدة نقاط وتكريس الانتقال لبداية مسار تفاوضي سيميل إلى ناحية موسكو".
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