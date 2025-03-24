https://sarabic.ae/20250324/خبير-مفاوضات-الرياض-هي-نتيجة-فشل-الغرب-في-تقييد-روسيا-1098913297.html

خبير: مفاوضات الرياض هي نتيجة فشل الغرب في تقييد روسيا

خبير: مفاوضات الرياض هي نتيجة فشل الغرب في تقييد روسيا

سبوتنيك عربي

وصف الخبير في الشأن الروسي الدكتور حسن مقلّد، المحادثات الجارية في العاصمة السعودية بأنها "بداية مسار جديد يخضع لميزان القوى الحالي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T16:17+0000

2025-03-24T16:17+0000

2025-03-24T16:17+0000

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

السعودية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098236831_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_c57ae45001b5b32ea72eae580aea91b8.jpg

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار مقلّد إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إيجاد حلول مادية للأزمة الاقتصادية في بلاده والتوقف عن إنفاق الأموال لمساعدة أوكرانيا والاستفادة من الأموال التي صُرفت بالحرب ضد روسيا عبر استرجاع 350 مليار دولار خسرتهم في أوكرانيا وتحصيلهم في اتفاق المعادن.ورأى مقلّد، أنّ "روسيا رحّبت بالمبادرة لكنّها لم تتعاطى معها على أنها فرصة إنقاذ لها وتعاملت معها بحذر واستناداً إلى ميزان القوى الحقيقي والدعاية الغربية وتأكيدها على أن ما يجري سيكون له مسار طويل يعكس الرؤية الروسية "، لافتاً إلى أنّ "اختراقاً قد حصل منذ البداية بمجرد إعلان ترامب أنّ روسيا ليست الطرف الذي بادر إلى الحرب ولو تم التعاطي معها باحترام أمنها القومي، لما اندلعت الحرب".وأشار مقلّد إلى أنّ "الاختراق الجدّي ربما سينجح في حل الأزمة القائمة وقد نشهد تنازلات من أوكرانيا لصالح الحق الروسي والمصلحة الأمريكية ،بسبب قوة الموقف الروسي في الميدان وفي المفاوضات"، مشدداً على أنّ "محاولة حصار روسيا من قبل حلف الناتو كانت محاولة خطيرة من قبل الغرب الذي ترك كل التزاماته لتفككيك الاتحاد الروسي الذي واجه الوضع بشكل أسطوري".وأضاف: "الأمريكيون جاهزون، اليوم إلى مساعدة روسيا برفع العقوبات عنها بحسب اعتراف ترامب، إلاّ أنّ الجانب الآخر والذي سيأخذ وقتاً أطول هو ما يتعلق بالتفاوض بين أوكرانيا وأمريكا حول الأثمان التي ستدفعها كييف إلى واشنطن، وعندها سيبدأ التفاوض حول عدة نقاط وتكريس الانتقال لبداية مسار تفاوضي سيميل إلى ناحية موسكو".

https://sarabic.ae/20250217/الكرملين-يكشف-عن-سبب-اختيار-السعودية-للمفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-1097865085.html

https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, السعودية, حصري