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روسيا تطلق أول جهاز "فوتوليثوغرافي" للإنتاج المحلي للرقائق الإلكترونية
روسيا تطلق أول جهاز "فوتوليثوغرافي" للإنتاج المحلي للرقائق الإلكترونية
سبوتنيك عربي
أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، بأن شركة "زيلينوغراد نانوتكنولوجي سنتر" في موسكو أكملت تطوير أول آلة طباعة ضوئية روسية بدقة 350 نانومتر، وتعد... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T08:41+0000
2025-03-24T08:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
علماء روس
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وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "هناك أقل من 10 دول في العالم قادرة على إنتاج هذه المعدات الأساسية لإنتاج الرقائق الدقيقة. والآن أصبحت روسيا من بينهم. لقد اتخذنا خطوة كبيرة نحو التحول إلى إنتاجنا الخاص للإلكترونيات الدقيقة والاستقلال التكنولوجي الكامل للدولة".وأشار سوبيانين إلى أن المنشأة الروسية تختلف بشكل كبير عن نظيراتها الأجنبية. ولأول مرة، فإن الإشعاع المستخدم ليس مصباح الزئبق، بل ليزر الحالة الصلبة، وهو قوي وكفء في استخدام الطاقة، مع متانة عالية وطيف أضيق.وأوضح المدير العام لمركز "زيلينوغراد نانوتكنولوجي"، أناتولي كوفاليف: "أكملت شركتنا العمل على إنشاء أول منشأة روسية للطباعة الحجرية الإسقاطية بطوبولوجيا 350 نانومتر، وذلك وفقًا للعقد الحكومي. نُفذ المشروع بالشراكة مع مصنع "بلانار" البيلاروسي. في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد نجاح الاختبارات، اعتمدت اللجنة الحكومية المعدّات، التي وثّقت جميع الخصائص التقنية المعلنة. يوجد بالفعل عميل لهذه المعدّات، ويجري حاليًا تكييف العمليات التكنولوجية للمنشأة لتتناسب مع مواصفات إنتاج المستهلك النهائي".وتم إنشاء الطباعة الضوئية لتحديث مرافق الإنتاج الدقيقة الإلكترونية الحالية وتجهيزها بأخرى جديدة لإنتاج منتجات من فئة معينة، على سبيل المثال، في مجال إلكترونيات الطاقة والفوتونيات. وتتمتع بمساحة عمل متزايدة بشكل كبير - 22 × 22 ملم، ويبلغ الحد الأقصى لقطر الألواح المعالجة 200 ملم.وعلق وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، أناتولي غاربوزوف: "موسكو هي مركز تطوير الإلكترونيات الدقيقة الروسية. اليوم، تستحوذ موسكو على نحو 40% من إجمالي إيرادات شركات الإلكترونيات الدقيقة في روسيا. يتمتع تطوير الإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات بمجالات تطبيق واعدة في مختلف الصناعات في القطاعين الحضري والتجاري. وتشمل هذه الاتصالات البصرية المتنوعة، وأجهزة الاستشعار، والفوتونيات الراديوية، وغير ذلك الكثير. تنفذ الشركات المقيمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" حاليًا عددًا من المشاريع الكبيرة، ويهدف كل منها إلى إنتاج منتجات ذات أهمية استراتيجية".والمنتجات الجديدة جاهزة بالفعل للإنتاج الضخم. علاوة على ذلك، يواصل مركز "زيلينوغراد نانوتكنولوجي"، حاليًا العمل بموجب العقد الحكومي الثاني لإنشاء طباعة ضوئية بدقة 130 نانومتر. ومن المقرر أن يكتمل العمل، في عام 2026.علماء روس يبتكرون "غرسات للحبل الشوكي" لعلاج آلام الظهر"الأشعة فوق البنفسجية المرنة"... ابتكار روسي يقلب موازين صناعة الأجهزة الطبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس

روسيا تطلق أول جهاز "فوتوليثوغرافي" للإنتاج المحلي للرقائق الإلكترونية

08:41 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 08:53 GMT 24.03.2025)
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
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أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، بأن شركة "زيلينوغراد نانوتكنولوجي سنتر" في موسكو أكملت تطوير أول آلة طباعة ضوئية روسية بدقة 350 نانومتر، وتعد هذه المعدات أساسية في إنتاج الدوائر الدقيقة.
وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "هناك أقل من 10 دول في العالم قادرة على إنتاج هذه المعدات الأساسية لإنتاج الرقائق الدقيقة. والآن أصبحت روسيا من بينهم. لقد اتخذنا خطوة كبيرة نحو التحول إلى إنتاجنا الخاص للإلكترونيات الدقيقة والاستقلال التكنولوجي الكامل للدولة".
وأشار سوبيانين إلى أن المنشأة الروسية تختلف بشكل كبير عن نظيراتها الأجنبية. ولأول مرة، فإن الإشعاع المستخدم ليس مصباح الزئبق، بل ليزر الحالة الصلبة، وهو قوي وكفء في استخدام الطاقة، مع متانة عالية وطيف أضيق.
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وأوضح المدير العام لمركز "زيلينوغراد نانوتكنولوجي"، أناتولي كوفاليف: "أكملت شركتنا العمل على إنشاء أول منشأة روسية للطباعة الحجرية الإسقاطية بطوبولوجيا 350 نانومتر، وذلك وفقًا للعقد الحكومي. نُفذ المشروع بالشراكة مع مصنع "بلانار" البيلاروسي. في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد نجاح الاختبارات، اعتمدت اللجنة الحكومية المعدّات، التي وثّقت جميع الخصائص التقنية المعلنة. يوجد بالفعل عميل لهذه المعدّات، ويجري حاليًا تكييف العمليات التكنولوجية للمنشأة لتتناسب مع مواصفات إنتاج المستهلك النهائي".
وتم إنشاء الطباعة الضوئية لتحديث مرافق الإنتاج الدقيقة الإلكترونية الحالية وتجهيزها بأخرى جديدة لإنتاج منتجات من فئة معينة، على سبيل المثال، في مجال إلكترونيات الطاقة والفوتونيات. وتتمتع بمساحة عمل متزايدة بشكل كبير - 22 × 22 ملم، ويبلغ الحد الأقصى لقطر الألواح المعالجة 200 ملم.
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كما لوحظ في قسم الاستثمار والسياسة الصناعية في مدينة موسكو، فإن المعدات الليثوغرافية لمركز "زيلينوغراد نانوتكنولوجي"، في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس" موسكو، تحظى بطلب كبير في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية الدقيقة، بما في ذلك صناعات السيارات والفضاء والأتمتة الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية.
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وعلق وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، أناتولي غاربوزوف: "موسكو هي مركز تطوير الإلكترونيات الدقيقة الروسية. اليوم، تستحوذ موسكو على نحو 40% من إجمالي إيرادات شركات الإلكترونيات الدقيقة في روسيا. يتمتع تطوير الإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات بمجالات تطبيق واعدة في مختلف الصناعات في القطاعين الحضري والتجاري. وتشمل هذه الاتصالات البصرية المتنوعة، وأجهزة الاستشعار، والفوتونيات الراديوية، وغير ذلك الكثير. تنفذ الشركات المقيمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" حاليًا عددًا من المشاريع الكبيرة، ويهدف كل منها إلى إنتاج منتجات ذات أهمية استراتيجية".
والمنتجات الجديدة جاهزة بالفعل للإنتاج الضخم. علاوة على ذلك، يواصل مركز "زيلينوغراد نانوتكنولوجي"، حاليًا العمل بموجب العقد الحكومي الثاني لإنشاء طباعة ضوئية بدقة 130 نانومتر. ومن المقرر أن يكتمل العمل، في عام 2026.
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