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تعليقاً على نتائج محادثات الرياض... خبراء لـ"سبوتنيك": ستكون لصالح روسيا
تعليقاً على نتائج محادثات الرياض... خبراء لـ"سبوتنيك": ستكون لصالح روسيا
سبوتنيك عربي
في متابعة للمحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، أكد عدد من الخبراء أنّها ستنتهي بنتائج إيجابية لصالح روسيا، وأننا أمام مرحلة جديدة من النظام العالمي الجديد. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T18:23+0000
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ورأى الباحث في الشأن الدولي، علي شكر، "أنّنا أمام مرحلة متغيّرات كبيرة على مستوى الأحداث التي تحصل على الساحة العالمية بدءاً من الحديث عن ما حصل في البحر الأحمر والمواقف التي أدت إلى التصعيد إلى ما يحصل على صعيد الحراك الجاري بشأن الحرب في أوكرانيا"، مشدّداً على أنّ " النظام العالمي بات في مرحلة جديدة وهناك عدم قدرة على الاستمرار في النظام العالمي الحالي".وفي وقت اعتبر أنّ "الحديث عن التلاقي الأمريكي الروسي هو أساسي للبحث في هيكلة النظام العالمي، لفت إلى أنّ "الدور الأمريكي يعبّر عن واقعية التعاطي مع دور روسيا على الساحة العالمية، وأنّ الإنكفاء الأوروبي وإمكانية الانفصال عن أمريكا نتائجه هي نوع من العشوائية في التعاطي مع الملفات الدولية بسبب الإشكالية الإتحاد الأوروبي".البحر الأسود يحمل بعداً جيوسياسياً واقتصادياً لروسياوفي السياق ذاته، أكد الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية، البروفيسور إيلي جرجي الياس، أنّ "البحر الأسود يحمل بعداً جيوسياسياً واقتصادياً، والضمانات التي أشار إليها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واضحة جداً، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المصالح الروسية في البحر الأسود مؤمّنة بالإضافة إلى ضم المناطق الأربعة والسيطرة على شبه جزيرة القرم".وشددّ على أن "الحديث عن البحر الأسود من الممكن أن يكون محط نقاش مستقبلي، قائلا:"على صعيد التعاون من الممكن أن يعطي الكرملين تسهيلات تجارية للولايات المتحدة حصراً وليس لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو حتى أوكرانيا، وفي هذه الحالة تحاول روسيا تحييد الولايات المتحدة كي لا تشعر بالهزيمة".مفاوضات الرياض ستعود بنتائج إيجابية بالنسبة لروسيا وواشنطنبدوره، اعتبر الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، أنّ "مفاوضات الرياض انطلقت ولن تعود إلّا بنتائج إيجابية بالنسبة لروسيا وواشنطن، لافتاً "إلى أن موسكو لن تتخلى عن التزاماتها كشريك موثوق على أكثر من صعيد".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار موسى إلى أنّ "روسيا حاضرة وفاعلة في القارة الأفريقية ولا سيما على الصعيد الإنساني حيث كانت تقدّم مساعداتها وترسل النفط في وقت كان ميزان مدفوعاتها يعاني أساساً من تكاليف هذه المواد الغذائية الغالية"، مشدداً على أنّ "جزءاً من ملاحة البحر الأسود هي لضمان تخفيض التكاليف والتأمينات وتأمين حركة الشحن، بالإضافة إلى البعد الإنساني الدولي الذي تريده القيادة الروسية للحفاظ على علاقاتها مع أفريقيا".وختم موسى: "القمة الروسية الأفريقية والتي ضمت أكثر ما يزيد عن 53 دولة كانت تهدف الى الحفاظ على الأمن القومي الغذائي لكل هذه الدول، والقارة السمراء ستكون مستقبلا الميدان الحقيقي لترجمة طبيعة العلاقات الدولية التجارية".لافروف: محادثات الرياض ركزت بالدرجة الأولى على قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسودالوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية
https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html
https://sarabic.ae/20250325/البيت-الأبيض-يكشف-تفاصيل-المحادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-1098939226.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

تعليقاً على نتائج محادثات الرياض... خبراء لـ"سبوتنيك": ستكون لصالح روسيا

18:23 GMT 25.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورفندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث تجري المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن تسوية الصراع الأوكراني.
فندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث تجري المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن تسوية الصراع الأوكراني. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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في متابعة للمحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، أكد عدد من الخبراء أنّها ستنتهي بنتائج إيجابية لصالح روسيا، وأننا أمام مرحلة جديدة من النظام العالمي الجديد.
ورأى الباحث في الشأن الدولي، علي شكر، "أنّنا أمام مرحلة متغيّرات كبيرة على مستوى الأحداث التي تحصل على الساحة العالمية بدءاً من الحديث عن ما حصل في البحر الأحمر والمواقف التي أدت إلى التصعيد إلى ما يحصل على صعيد الحراك الجاري بشأن الحرب في أوكرانيا"، مشدّداً على أنّ " النظام العالمي بات في مرحلة جديدة وهناك عدم قدرة على الاستمرار في النظام العالمي الحالي".

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار شكر إلى أنّ "عمليات التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا أساسية في هذه المرحلة التي تتطلب إعادة تشكيل هذا النظام، وأنّ الأمريكي أصبح يدرك حجم ودور روسيا في المرحلة الجديدة وإعادة تشكيل النظام العالمي".

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
16:18 GMT
وفي وقت اعتبر أنّ "الحديث عن التلاقي الأمريكي الروسي هو أساسي للبحث في هيكلة النظام العالمي، لفت إلى أنّ "الدور الأمريكي يعبّر عن واقعية التعاطي مع دور روسيا على الساحة العالمية، وأنّ الإنكفاء الأوروبي وإمكانية الانفصال عن أمريكا نتائجه هي نوع من العشوائية في التعاطي مع الملفات الدولية بسبب الإشكالية الإتحاد الأوروبي".

البحر الأسود يحمل بعداً جيوسياسياً واقتصادياً لروسيا

وفي السياق ذاته، أكد الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية، البروفيسور إيلي جرجي الياس، أنّ "البحر الأسود يحمل بعداً جيوسياسياً واقتصادياً، والضمانات التي أشار إليها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واضحة جداً، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المصالح الروسية في البحر الأسود مؤمّنة بالإضافة إلى ضم المناطق الأربعة والسيطرة على شبه جزيرة القرم".

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، رأى الياس أنّ معركة كورسك باتت محسومة في ظلّ تقدم الجيش الروسي عسكرياً، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنّ "جزيرة القرم وأوكرانيا بأكملها تعتبر مجالاً حيوياً استراتيجياً لروسيا يجب تأمينه من أجل النجاح الاقتصادي، في ظل التقدّم الإقتصادي الروسي الملحوظ".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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وشددّ على أن "الحديث عن البحر الأسود من الممكن أن يكون محط نقاش مستقبلي، قائلا:"على صعيد التعاون من الممكن أن يعطي الكرملين تسهيلات تجارية للولايات المتحدة حصراً وليس لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو حتى أوكرانيا، وفي هذه الحالة تحاول روسيا تحييد الولايات المتحدة كي لا تشعر بالهزيمة".

مفاوضات الرياض ستعود بنتائج إيجابية بالنسبة لروسيا وواشنطن

بدوره، اعتبر الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، أنّ "مفاوضات الرياض انطلقت ولن تعود إلّا بنتائج إيجابية بالنسبة لروسيا وواشنطن، لافتاً "إلى أن موسكو لن تتخلى عن التزاماتها كشريك موثوق على أكثر من صعيد".
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار موسى إلى أنّ "روسيا حاضرة وفاعلة في القارة الأفريقية ولا سيما على الصعيد الإنساني حيث كانت تقدّم مساعداتها وترسل النفط في وقت كان ميزان مدفوعاتها يعاني أساساً من تكاليف هذه المواد الغذائية الغالية"، مشدداً على أنّ "جزءاً من ملاحة البحر الأسود هي لضمان تخفيض التكاليف والتأمينات وتأمين حركة الشحن، بالإضافة إلى البعد الإنساني الدولي الذي تريده القيادة الروسية للحفاظ على علاقاتها مع أفريقيا".
وختم موسى: "القمة الروسية الأفريقية والتي ضمت أكثر ما يزيد عن 53 دولة كانت تهدف الى الحفاظ على الأمن القومي الغذائي لكل هذه الدول، والقارة السمراء ستكون مستقبلا الميدان الحقيقي لترجمة طبيعة العلاقات الدولية التجارية".
لافروف: محادثات الرياض ركزت بالدرجة الأولى على قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود
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