https://sarabic.ae/20250325/خبراء-سبوتنيك-يناقشون-طرق-مواجهة-الأخبار-الزائفة-مع-قناة-اليمن-اليوم-1098927089.html
خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"
خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"
سبوتنيك عربي
أقامت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك" درسًا حول مشروع "سبوتنيك برو" لقناة "اليمن اليوم" التلفزيونية اليمنية. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T10:50+0000
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تحدث مدير الرصد في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف، إلى الصحفيين حول التعرف على الأخبار المزيفة وطرق مكافحتها.وقد شكرت ممثلة قناة "اليمن اليوم" عبير علي فريق "سبوتنيك" على عقد هذه الدورة التدريبية، وأكدت أن ”التطور السريع للتكنولوجيا تسبب في انتشار تزييف المعلومات والصور على نطاق واسع".وناقشت الورشة حلولاً لتجنب المواد المزيفة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من وسائل التحقق من المعلومات والمواد المرئية عبر مواقع إلكترونية تم التحقق منها.وأشار زايتسيف إلى أن "الأخبار المزيفة جزء لا يتجزأ من حياتنا الصحفية. أثناء بحثي عن القصص التي تنتشر كل يوم، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، أصادف بانتظام أخبارًا مزيفة. تتطلب معايير المهنة الصحفية أن يكون لدى زملائنا الأدوات اللازمة ليس فقط للكشف عن الأخبار المزيفة من الناحية النوعية ولكن أيضًا بسرعة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي".هذه الدورة التدريبية هي الثالثة لـ"اليمن اليوم" بعد توقيع مذكرة تعاون مع وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز 2024."سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, روسيا, العالم, العالم العربي
سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, روسيا, العالم, العالم العربي
خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"
10:50 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 25.03.2025)
أقامت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك" درسًا حول مشروع "سبوتنيك برو" لقناة "اليمن اليوم" التلفزيونية اليمنية.
تحدث مدير الرصد في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف، إلى الصحفيين حول التعرف على الأخبار المزيفة وطرق مكافحتها.
وقد شكرت ممثلة قناة "اليمن اليوم" عبير علي فريق "سبوتنيك" على عقد هذه الدورة التدريبية، وأكدت أن ”التطور السريع للتكنولوجيا تسبب في انتشار تزييف المعلومات والصور على نطاق واسع".
وناقشت الورشة حلولاً لتجنب المواد المزيفة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من وسائل التحقق من المعلومات والمواد المرئية عبر مواقع إلكترونية تم التحقق منها.
وأشار زايتسيف إلى أن "الأخبار المزيفة جزء لا يتجزأ من حياتنا الصحفية. أثناء بحثي عن القصص التي تنتشر كل يوم، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، أصادف بانتظام أخبارًا مزيفة. تتطلب معايير المهنة الصحفية أن يكون لدى زملائنا الأدوات اللازمة ليس فقط للكشف عن الأخبار المزيفة من الناحية النوعية ولكن أيضًا بسرعة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي".
هذه الدورة التدريبية هي الثالثة لـ"اليمن اليوم" بعد توقيع مذكرة تعاون مع وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز 2024.