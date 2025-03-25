خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"

عربي
لافروف: محادثات الرياض ركزت بالدرجة الأولى على قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250325/خبراء-سبوتنيك-يناقشون-طرق-مواجهة-الأخبار-الزائفة-مع-قناة-اليمن-اليوم-1098927089.html
خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"
خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"
سبوتنيك عربي
أقامت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك" درسًا حول مشروع "سبوتنيك برو" لقناة "اليمن اليوم" التلفزيونية اليمنية. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T10:50+0000
2025-03-25T11:17+0000
سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098926328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9abd0d44cab3ecb4eaea660d03542878.jpg
تحدث مدير الرصد في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف، إلى الصحفيين حول التعرف على الأخبار المزيفة وطرق مكافحتها.وقد شكرت ممثلة قناة "اليمن اليوم" عبير علي فريق "سبوتنيك" على عقد هذه الدورة التدريبية، وأكدت أن ”التطور السريع للتكنولوجيا تسبب في انتشار تزييف المعلومات والصور على نطاق واسع".وناقشت الورشة حلولاً لتجنب المواد المزيفة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من وسائل التحقق من المعلومات والمواد المرئية عبر مواقع إلكترونية تم التحقق منها.وأشار زايتسيف إلى أن "الأخبار المزيفة جزء لا يتجزأ من حياتنا الصحفية. أثناء بحثي عن القصص التي تنتشر كل يوم، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، أصادف بانتظام أخبارًا مزيفة. تتطلب معايير المهنة الصحفية أن يكون لدى زملائنا الأدوات اللازمة ليس فقط للكشف عن الأخبار المزيفة من الناحية النوعية ولكن أيضًا بسرعة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي".هذه الدورة التدريبية هي الثالثة لـ"اليمن اليوم" بعد توقيع مذكرة تعاون مع وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز 2024."سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098926328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_145cf1ad0632d6406cd321a61d0d630d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, روسيا, العالم, العالم العربي
سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, روسيا, العالم, العالم العربي

خبراء "سبوتنيك" يناقشون طرق مواجهة الأخبار الزائفة مع قناة "اليمن اليوم"

10:50 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 25.03.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovخبراء "سبوتنيك" يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن
خبراء سبوتنيك يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أقامت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك" درسًا حول مشروع "سبوتنيك برو" لقناة "اليمن اليوم" التلفزيونية اليمنية.
تحدث مدير الرصد في المديرية المتحدة للإذاعة الخارجية، بافل زايتسيف، إلى الصحفيين حول التعرف على الأخبار المزيفة وطرق مكافحتها.
وقد شكرت ممثلة قناة "اليمن اليوم" عبير علي فريق "سبوتنيك" على عقد هذه الدورة التدريبية، وأكدت أن ”التطور السريع للتكنولوجيا تسبب في انتشار تزييف المعلومات والصور على نطاق واسع".
© Sputnik . Vitaliy Belousovخبراء "سبوتنيك" يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن
خبراء سبوتنيك يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
خبراء "سبوتنيك" يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وناقشت الورشة حلولاً لتجنب المواد المزيفة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من وسائل التحقق من المعلومات والمواد المرئية عبر مواقع إلكترونية تم التحقق منها.
© Sputnik . Vitaliy Belousovخبراء "سبوتنيك" يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن
خبراء سبوتنيك يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
خبراء "سبوتنيك" يناقشون مشكلة التزييف مع اليمن
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وأشار زايتسيف إلى أن "الأخبار المزيفة جزء لا يتجزأ من حياتنا الصحفية. أثناء بحثي عن القصص التي تنتشر كل يوم، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، أصادف بانتظام أخبارًا مزيفة. تتطلب معايير المهنة الصحفية أن يكون لدى زملائنا الأدوات اللازمة ليس فقط للكشف عن الأخبار المزيفة من الناحية النوعية ولكن أيضًا بسرعة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي".
هذه الدورة التدريبية هي الثالثة لـ"اليمن اليوم" بعد توقيع مذكرة تعاون مع وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز 2024.
"سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"
أكاديمية "أوسبو" للتدريب و"سبوتنيك" ينظمان محاضرة حول التصوير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала