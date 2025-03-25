خبير بريطاني يكشف عن خطة الوفد الأوكراني في السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250325/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خطة-الوفد-الأوكراني-في-السعودية-1098920509.html
خبير بريطاني يكشف عن خطة الوفد الأوكراني في السعودية
خبير بريطاني يكشف عن خطة الوفد الأوكراني في السعودية
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الوفد الأوكراني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، بهدف واحد وهو تعطيل الاتفاقات بين موسكو وواشنطن، والمضي قدما... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T04:42+0000
2025-03-25T04:42+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098893751_0:0:792:446_1920x0_80_0_0_59f6439048d6403d3e1552d5a77bee92.jpg
وقال ميركوريس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أرسل الأوكرانيون وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع (رستم عمروف). النقطة المهمة هي أنهم جاؤوا إلى الرياض، لحضور اجتماع خبراء، ليس لمناقشة إحياء صفقة الحبوب، بل لتحويل التركيز إلى قضايا أخرى".وأشار ميركوريس إلى أن نظام كييف لم يرغب في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بشأن مرافق البنية التحتية للطاقة ولم يكن راضيًا عنه. إنهم بحاجة إلى تنفيذ خطة زيلينسكي وماكرون، مع وقف كامل للأعمال العدائية وإنشاء منطقة حظر جوي تحت سيطرة القوات الجوية الأوروبية.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، عقب اجتماعه مع ممثلي واشنطن في الرياض، بأن "الاجتماع كان مثمرًا".وجرت المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض يوم أمس الاثنين. وحضر اللقاء رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. وكان من المفترض أن تكرس المحادثات للتفاصيل الدقيقة حول احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالوفدان الروسي والأمريكي يختتمان مفاوضاتهما في الرياض
https://sarabic.ae/20250324/البيت-الأبيض-المفاوضات-الأمريكية-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-تسير-بشكل-جيد-جدا-1098918918.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098893751_0:0:688:516_1920x0_80_0_0_c7d7b8f50bb788cbefa2303966bbac36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير بريطاني يكشف عن خطة الوفد الأوكراني في السعودية

04:42 GMT 25.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور فندق "ريتز كارلتون" في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني.
فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الوفد الأوكراني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، بهدف واحد وهو تعطيل الاتفاقات بين موسكو وواشنطن، والمضي قدما في مبادرة فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ميركوريس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أرسل الأوكرانيون وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع (رستم عمروف). النقطة المهمة هي أنهم جاؤوا إلى الرياض، لحضور اجتماع خبراء، ليس لمناقشة إحياء صفقة الحبوب، بل لتحويل التركيز إلى قضايا أخرى".

وأضاف: "لم يتم إرسال وزير الدفاع لإجراء محادثات تقنية، لقد حاولوا تعطيل الاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب".

وأشار ميركوريس إلى أن نظام كييف لم يرغب في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بشأن مرافق البنية التحتية للطاقة ولم يكن راضيًا عنه. إنهم بحاجة إلى تنفيذ خطة زيلينسكي وماكرون، مع وقف كامل للأعمال العدائية وإنشاء منطقة حظر جوي تحت سيطرة القوات الجوية الأوروبية.

ووفقا لميركوريس، فإنه "بعد المحادثات، لم يقل الوفد الأوكراني أي شيء ملموس، ولم يدلِ بأي تصريحات صاخبة... ولكن من غير المرجح أن ينجحوا في أي شيء، وذلك فقط لأن الوفد الأمريكي، ببساطة، لم يكن في مستوى مناقشة مثل هذه الأمور".

الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
البيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
أمس, 23:35 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، عقب اجتماعه مع ممثلي واشنطن في الرياض، بأن "الاجتماع كان مثمرًا".
وجرت المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض يوم أمس الاثنين. وحضر اللقاء رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. وكان من المفترض أن تكرس المحادثات للتفاصيل الدقيقة حول احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين.
الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياض
الوفدان الروسي والأمريكي يختتمان مفاوضاتهما في الرياض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала