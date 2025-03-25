https://sarabic.ae/20250325/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خطة-الوفد-الأوكراني-في-السعودية-1098920509.html

خبير بريطاني يكشف عن خطة الوفد الأوكراني في السعودية

خبير بريطاني يكشف عن خطة الوفد الأوكراني في السعودية

سبوتنيك عربي

أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الوفد الأوكراني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، بهدف واحد وهو تعطيل الاتفاقات بين موسكو وواشنطن، والمضي قدما... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T04:42+0000

2025-03-25T04:42+0000

2025-03-25T04:42+0000

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وقال ميركوريس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أرسل الأوكرانيون وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع (رستم عمروف). النقطة المهمة هي أنهم جاؤوا إلى الرياض، لحضور اجتماع خبراء، ليس لمناقشة إحياء صفقة الحبوب، بل لتحويل التركيز إلى قضايا أخرى".وأشار ميركوريس إلى أن نظام كييف لم يرغب في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بشأن مرافق البنية التحتية للطاقة ولم يكن راضيًا عنه. إنهم بحاجة إلى تنفيذ خطة زيلينسكي وماكرون، مع وقف كامل للأعمال العدائية وإنشاء منطقة حظر جوي تحت سيطرة القوات الجوية الأوروبية.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، عقب اجتماعه مع ممثلي واشنطن في الرياض، بأن "الاجتماع كان مثمرًا".وجرت المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض يوم أمس الاثنين. وحضر اللقاء رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. وكان من المفترض أن تكرس المحادثات للتفاصيل الدقيقة حول احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالوفدان الروسي والأمريكي يختتمان مفاوضاتهما في الرياض

https://sarabic.ae/20250324/البيت-الأبيض-المفاوضات-الأمريكية-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-تسير-بشكل-جيد-جدا-1098918918.html

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