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رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشكر السعودية على تنظيم المحادثات بين موسكو وواشنطن
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشكر السعودية على تنظيم المحادثات بين موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، لتنظيمها المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T07:29+0000
2025-03-25T07:29+0000
روسيا
العالم
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يشعر مواطنو العالم بالامتنان للقادة الحكماء، الذين يناضلون من أجل السلام والأمن والازدهار".وشكر دميترييف، المملكة العربية السعودية على "تنظيم مباحثات مهمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
https://sarabic.ae/20250325/الوفد-الروسي-حول-اجتماع-الرياض-مع-الأمريكيين-المحادثات-كانت-مثيرة-وصعبة-ولكنها-بناءة-للغاية-1098921104.html
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روسيا, العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
روسيا, العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشكر السعودية على تنظيم المحادثات بين موسكو وواشنطن

07:29 GMT 25.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، لتنظيمها المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض.
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يشعر مواطنو العالم بالامتنان للقادة الحكماء، الذين يناضلون من أجل السلام والأمن والازدهار".

وتابع: "يعمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، على إحداث تحول في المملكة العربية السعودية، ويسهم بشكل إيجابي في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع".

وشكر دميترييف، المملكة العربية السعودية على "تنظيم مباحثات مهمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية
06:24 GMT
وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
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