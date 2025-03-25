https://sarabic.ae/20250325/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-يشكر-السعودية-على-تنظيم-المحادثات-بين-موسكو-وواشنطن-1098922633.html
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشكر السعودية على تنظيم المحادثات بين موسكو وواشنطن
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشكر السعودية على تنظيم المحادثات بين موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، لتنظيمها المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T07:29+0000
2025-03-25T07:29+0000
2025-03-25T07:29+0000
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وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يشعر مواطنو العالم بالامتنان للقادة الحكماء، الذين يناضلون من أجل السلام والأمن والازدهار".وشكر دميترييف، المملكة العربية السعودية على "تنظيم مباحثات مهمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
https://sarabic.ae/20250325/الوفد-الروسي-حول-اجتماع-الرياض-مع-الأمريكيين-المحادثات-كانت-مثيرة-وصعبة-ولكنها-بناءة-للغاية-1098921104.html
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روسيا, العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
روسيا, العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشكر السعودية على تنظيم المحادثات بين موسكو وواشنطن
أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، لتنظيمها المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض.
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يشعر مواطنو العالم بالامتنان للقادة الحكماء، الذين يناضلون من أجل السلام والأمن والازدهار".
وتابع: "يعمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، على إحداث تحول في المملكة العربية السعودية، ويسهم بشكل إيجابي في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع".
وشكر دميترييف، المملكة العربية السعودية على "تنظيم مباحثات مهمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.