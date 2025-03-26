https://sarabic.ae/20250326/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بنتائج-محادثات-الرياض-بين-روسيا-وأمريكا-1098980034.html
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج محادثات الرياض بين روسيا وأمريكا
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج محادثات الرياض بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالاتفاقات التي توصل إليها المشاركون في المشاورات... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T17:46+0000
2025-03-26T17:46+0000
2025-03-26T17:46+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg
وقال دوجاريك خلال إفادة صحفية: "يرحب الأمين العام بالمناقشات والتقارير المتعلقة بالالتزامات التي تم التعهد بها في المملكة العربية السعودية".وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل "بشكل متواصل" في هذا الاتجاه، مذكرا بأنه، في فبراير/شباط من العام الماضي، أرسل الأمين العام رسائل إلى روسيا وتركيا وأوكرانيا تتضمن اقتراحا للملاحة الآمنة والحرة في البحر الأسود.وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcfe65730a0db93a0dfcf6fb586f8a2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج محادثات الرياض بين روسيا وأمريكا
أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالاتفاقات التي توصل إليها المشاركون في المشاورات في العاصمة الرياض.
وقال دوجاريك خلال إفادة صحفية: "يرحب الأمين العام بالمناقشات والتقارير المتعلقة بالالتزامات التي تم التعهد بها في المملكة العربية السعودية".
وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن الشحن في البحر الأسود سيكون إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل التوريد، مما يعكس أهمية طرق التجارة من أوكرانيا وروسيا.
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل "بشكل متواصل" في هذا الاتجاه، مذكرا بأنه، في فبراير/شباط من العام الماضي، أرسل الأمين العام رسائل إلى روسيا وتركيا وأوكرانيا تتضمن اقتراحا للملاحة الآمنة والحرة في البحر الأسود.
وكشف الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".