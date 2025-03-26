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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج محادثات الرياض بين روسيا وأمريكا
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج محادثات الرياض بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالاتفاقات التي توصل إليها المشاركون في المشاورات... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T17:46+0000
2025-03-26T17:46+0000
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وقال دوجاريك خلال إفادة صحفية: "يرحب الأمين العام بالمناقشات والتقارير المتعلقة بالالتزامات التي تم التعهد بها في المملكة العربية السعودية".وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل "بشكل متواصل" في هذا الاتجاه، مذكرا بأنه، في فبراير/شباط من العام الماضي، أرسل الأمين العام رسائل إلى روسيا وتركيا وأوكرانيا تتضمن اقتراحا للملاحة الآمنة والحرة في البحر الأسود.وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج محادثات الرياض بين روسيا وأمريكا

17:46 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالاتفاقات التي توصل إليها المشاركون في المشاورات في العاصمة الرياض.
وقال دوجاريك خلال إفادة صحفية: "يرحب الأمين العام بالمناقشات والتقارير المتعلقة بالالتزامات التي تم التعهد بها في المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن الشحن في البحر الأسود سيكون إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل التوريد، مما يعكس أهمية طرق التجارة من أوكرانيا وروسيا.

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
أمس, 16:18 GMT
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل "بشكل متواصل" في هذا الاتجاه، مذكرا بأنه، في فبراير/شباط من العام الماضي، أرسل الأمين العام رسائل إلى روسيا وتركيا وأوكرانيا تتضمن اقتراحا للملاحة الآمنة والحرة في البحر الأسود.
وكشف الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
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