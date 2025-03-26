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https://sarabic.ae/20250326/المنتخب-الإيراني-ثالث-المتأهلين-لمونديال-2026-1098953625.html
المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026
المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026
سبوتنيك عربي
تأهل المنتخب الإيراني رسميا لمونديال كأس العالم 2026، بعد تعادله مع ضيفه المنتخب الأوزبكستاني، يوم أمس الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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وكان المنتخب الإيراني، قد تعادل مع نظيره الأوزبكي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات.وكان منتخب إيران يحتاج نقطة واحدة في هذه المباراة من أجل ضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.وأصبح المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال كأس العالم 2026، بعد تأهل نيوزيلندا و اليابان.وستكون بطولة كأس العالم المقبلة هي الأكبر على الإطلاق بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقا، في عام 2026.4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخإيقاف مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 لأكثر من ربع ساعة.. وطهران تعلق
https://sarabic.ae/20250325/مئات-المسيرات-الصينية-تضيء-أجواء-ملعب-تصفيات-مونديال-2026-1098934747.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026

05:24 GMT 26.03.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
تأهل المنتخب الإيراني رسميا لمونديال كأس العالم 2026، بعد تعادله مع ضيفه المنتخب الأوزبكستاني، يوم أمس الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.
وكان المنتخب الإيراني، قد تعادل مع نظيره الأوزبكي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات.

وبهذا التعادل، ضمن المنتخب الإيراني المركز الأول أو الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، إذ يقع في الصدارة في الوقت الحالي برصيد 20 نقطة، ليبلغ نهائيات المونديال للمرة السابعة على مر التاريخ.

وكان منتخب إيران يحتاج نقطة واحدة في هذه المباراة من أجل ضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.
عرض ضوئي مذهل لطائرات مسيرة في الصين خلال تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
مجتمع
مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026
أمس, 13:50 GMT
وأصبح المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال كأس العالم 2026، بعد تأهل نيوزيلندا و اليابان.
وستكون بطولة كأس العالم المقبلة هي الأكبر على الإطلاق بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقا، في عام 2026.
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