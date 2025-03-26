https://sarabic.ae/20250326/المنتخب-الإيراني-ثالث-المتأهلين-لمونديال-2026-1098953625.html
المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026
المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026
سبوتنيك عربي
تأهل المنتخب الإيراني رسميا لمونديال كأس العالم 2026، بعد تعادله مع ضيفه المنتخب الأوزبكستاني، يوم أمس الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T05:24+0000
2025-03-26T05:24+0000
2025-03-26T05:24+0000
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وكان المنتخب الإيراني، قد تعادل مع نظيره الأوزبكي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات.وكان منتخب إيران يحتاج نقطة واحدة في هذه المباراة من أجل ضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.وأصبح المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال كأس العالم 2026، بعد تأهل نيوزيلندا و اليابان.وستكون بطولة كأس العالم المقبلة هي الأكبر على الإطلاق بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقا، في عام 2026.4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخإيقاف مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 لأكثر من ربع ساعة.. وطهران تعلق
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رياضة, منوعات
المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026
تأهل المنتخب الإيراني رسميا لمونديال كأس العالم 2026، بعد تعادله مع ضيفه المنتخب الأوزبكستاني، يوم أمس الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.
وكان المنتخب الإيراني، قد تعادل مع نظيره الأوزبكي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات.
وبهذا التعادل، ضمن المنتخب الإيراني المركز الأول أو الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، إذ يقع في الصدارة في الوقت الحالي برصيد 20 نقطة، ليبلغ نهائيات المونديال للمرة السابعة على مر التاريخ.
وكان منتخب إيران يحتاج نقطة واحدة في هذه المباراة من أجل ضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.
وأصبح المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال كأس العالم 2026، بعد تأهل نيوزيلندا و اليابان.
وستكون بطولة كأس العالم المقبلة هي الأكبر على الإطلاق بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقا، في عام 2026.