https://sarabic.ae/20250326/ترامب-يمنح-العفو-لديفون-آرتشر-شريك-الأعمال-السابق-هانتر-بايدن--1098952984.html

ترامب يمنح العفو لديفون آرتشر شريك الأعمال السابق لهانتر بايدن

ترامب يمنح العفو لديفون آرتشر شريك الأعمال السابق لهانتر بايدن

سبوتنيك عربي

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوًا كاملًا وغير مشروط لديفون آرتشر، رجل الأعمال والشريك السابق لهانتر بايدن، الذي أدلى لاحقًا بشهادة تؤكد بشكل غير مباشر... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T04:32+0000

2025-03-26T04:32+0000

2025-03-26T04:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098680765_11:0:1115:621_1920x0_80_0_0_dd2bf79ee9ebeaa6133a6a2b9e5bd5ea.jpg

وجاء في نص الأمر الذي نشره البيت الأبيض: "أنا (دونالد ترامب)، أعيّن بموجب هذا الأمر وأوجه وأفوض النائب العام، بصفته ممثلًا لي، بالتوقيع الفوري على أمر عفو للشخص المذكور هنا (ديفون آرتشر)".وكان آرتشر، مثل هانتر بايدن، عضوًا في إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريزما". وفي عام 2018، أدانته هيئة المحلفين بالمشاركة في مخطط احتيالي يتضمن بيع سندات، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، ولكنه لم يقضِ مدة العقوبة.وعلى الرغم من أن آرتشر، أكد أن المحادثات نفسها كانت قصيرة وتتعلق بمواضيع مشتتة، إلا أن حقيقة هذه الاتصالات كانت بمثابة أساس للجمهوريين لتأكيد تورط جو بايدن، المحتمل في تعاملات هانتر التجارية غير القانونية. وقال دونالد ترامب، هذا الأسبوع، إنه يعتقد أن "عائلة بايدن خدعت" آرتشر و"دمرته، كما حاولوا أن يفعلوا مع الكثير من الناس".وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنح العفو لابنه هانتر، الذي كان يواجه احتمال السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، مبررًا قراره بإيمانه بعدم عدالة تلك الملاحقات. وانتقد ترامب هذا العفو، واصفًا إياه بأنه "إساءة واستهزاء بالعدالة".وفي يومه الأخير في المنصب، أصدر بايدن قرارات عفو استباقية عن أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه جيمس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن، لحمايتهما من ما وصفه بتحقيقات "لا أساس لها ومحفّزة سياسيًا".ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟البيت الأبيض: بايدن وبعد قرار العفو عن ابنه يخشى "الانتقام" من قبل إدارة ترامب

https://sarabic.ae/20250120/الساعات-الأخيرة-في-منصبه-بايدن-يصدر-عفوا-استباقيا-عن-العديد-من-أفراد-عائلته-1096982017.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم