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https://sarabic.ae/20250326/ترامب-يمنح-العفو-لديفون-آرتشر-شريك-الأعمال-السابق-هانتر-بايدن--1098952984.html
ترامب يمنح العفو لديفون آرتشر شريك الأعمال السابق لهانتر بايدن
ترامب يمنح العفو لديفون آرتشر شريك الأعمال السابق لهانتر بايدن
سبوتنيك عربي
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوًا كاملًا وغير مشروط لديفون آرتشر، رجل الأعمال والشريك السابق لهانتر بايدن، الذي أدلى لاحقًا بشهادة تؤكد بشكل غير مباشر... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T04:32+0000
2025-03-26T04:41+0000
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وجاء في نص الأمر الذي نشره البيت الأبيض: "أنا (دونالد ترامب)، أعيّن بموجب هذا الأمر وأوجه وأفوض النائب العام، بصفته ممثلًا لي، بالتوقيع الفوري على أمر عفو للشخص المذكور هنا (ديفون آرتشر)".وكان آرتشر، مثل هانتر بايدن، عضوًا في إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريزما". وفي عام 2018، أدانته هيئة المحلفين بالمشاركة في مخطط احتيالي يتضمن بيع سندات، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، ولكنه لم يقضِ مدة العقوبة.وعلى الرغم من أن آرتشر، أكد أن المحادثات نفسها كانت قصيرة وتتعلق بمواضيع مشتتة، إلا أن حقيقة هذه الاتصالات كانت بمثابة أساس للجمهوريين لتأكيد تورط جو بايدن، المحتمل في تعاملات هانتر التجارية غير القانونية. وقال دونالد ترامب، هذا الأسبوع، إنه يعتقد أن "عائلة بايدن خدعت" آرتشر و"دمرته، كما حاولوا أن يفعلوا مع الكثير من الناس".وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنح العفو لابنه هانتر، الذي كان يواجه احتمال السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، مبررًا قراره بإيمانه بعدم عدالة تلك الملاحقات. وانتقد ترامب هذا العفو، واصفًا إياه بأنه "إساءة واستهزاء بالعدالة".وفي يومه الأخير في المنصب، أصدر بايدن قرارات عفو استباقية عن أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه جيمس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن، لحمايتهما من ما وصفه بتحقيقات "لا أساس لها ومحفّزة سياسيًا".ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟البيت الأبيض: بايدن وبعد قرار العفو عن ابنه يخشى "الانتقام" من قبل إدارة ترامب
https://sarabic.ae/20250120/الساعات-الأخيرة-في-منصبه-بايدن-يصدر-عفوا-استباقيا-عن-العديد-من-أفراد-عائلته-1096982017.html
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ترامب يمنح العفو لديفون آرتشر شريك الأعمال السابق لهانتر بايدن

04:32 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 04:41 GMT 26.03.2025)
© Photo / x.comالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Photo / x.com
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منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوًا كاملًا وغير مشروط لديفون آرتشر، رجل الأعمال والشريك السابق لهانتر بايدن، الذي أدلى لاحقًا بشهادة تؤكد بشكل غير مباشر صلة بايدن الأب المحتملة بتعاملات ابنه التجارية.
وجاء في نص الأمر الذي نشره البيت الأبيض: "أنا (دونالد ترامب)، أعيّن بموجب هذا الأمر وأوجه وأفوض النائب العام، بصفته ممثلًا لي، بالتوقيع الفوري على أمر عفو للشخص المذكور هنا (ديفون آرتشر)".

وبموجب مرسوم العفو، تم إعفاء ديفون آرتشر، أيضًا من دفع جميع الغرامات والعقوبات والمصادرة والتعويضات التي أمرت بها المحكمة.

وكان آرتشر، مثل هانتر بايدن، عضوًا في إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريزما". وفي عام 2018، أدانته هيئة المحلفين بالمشاركة في مخطط احتيالي يتضمن بيع سندات، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، ولكنه لم يقضِ مدة العقوبة.

وكان ديفون آرتشر، أيضًا، أحد الشهود في التحقيق في أنشطة هانتر بايدن، وقد أدلى بشهادته أمام الكونغرس، حيث أكد أن هانتر، أجرى مكالمات هاتفية منتظمة مع والده جو بايدن، بما في ذلك أثناء اجتماعات العمل.

وعلى الرغم من أن آرتشر، أكد أن المحادثات نفسها كانت قصيرة وتتعلق بمواضيع مشتتة، إلا أن حقيقة هذه الاتصالات كانت بمثابة أساس للجمهوريين لتأكيد تورط جو بايدن، المحتمل في تعاملات هانتر التجارية غير القانونية. وقال دونالد ترامب، هذا الأسبوع، إنه يعتقد أن "عائلة بايدن خدعت" آرتشر و"دمرته، كما حاولوا أن يفعلوا مع الكثير من الناس".
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الساعات الأخيرة في منصبه... بايدن يصدر عفوا استباقيا عن العديد من أفراد عائلته
20 يناير, 17:47 GMT
وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنح العفو لابنه هانتر، الذي كان يواجه احتمال السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، مبررًا قراره بإيمانه بعدم عدالة تلك الملاحقات. وانتقد ترامب هذا العفو، واصفًا إياه بأنه "إساءة واستهزاء بالعدالة".
وفي يومه الأخير في المنصب، أصدر بايدن قرارات عفو استباقية عن أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه جيمس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن، لحمايتهما من ما وصفه بتحقيقات "لا أساس لها ومحفّزة سياسيًا".
ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟
البيت الأبيض: بايدن وبعد قرار العفو عن ابنه يخشى "الانتقام" من قبل إدارة ترامب
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