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https://sarabic.ae/20250326/تقارير-صلاح-يرفض-عرض-الهلال-من-أجل-ليفربول-1098969416.html
تقارير: صلاح يرفض عرض الهلال من أجل ليفربول
تقارير: صلاح يرفض عرض الهلال من أجل ليفربول
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول لكرة القدم، لا يزال يعطي الأولوية للـ"ريدز" من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T12:15+0000
2025-03-26T12:15+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
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وبحسب إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن مسؤولي الهلال السعودي، "بدأوا يفقدون الأمل في الحصول على خدمات محمد صلاح، إذ يعتقدون أنه يريد الاستمرار في أوروبا"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي على الرغم من استعداد النادي السعودي لمنح نجم فريق ليفربول عقدا لمدة 3 سنوات بقيمة تزيد عن 160 مليون جنيه إسترليني".وارتبط اسم محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو الهلال السعودي، إذا لم يتوصل لاتفاق على تجديد التعاقد مع ليفربول.وكان محمد صلاح، قد أعلن عن رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تقدم العرض المناسب لـ"مو" من أجل تجديد العقد.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد"، في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث، في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250310/محمد-صلاح-يعلق-على-رقمه-القياسي-الجديد-1098555140.html
https://sarabic.ae/20250311/هددوني-بالحبس-مشهد-لافت-لمكة-محمد-صلاح-في-أحدث-ظهور-لها-خلال-مسلسلات-رمضان-1098572579.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي

تقارير: صلاح يرفض عرض الهلال من أجل ليفربول

12:15 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Jon Super
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول لكرة القدم، لا يزال يعطي الأولوية للـ"ريدز" من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل.
وبحسب إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن مسؤولي الهلال السعودي، "بدأوا يفقدون الأمل في الحصول على خدمات محمد صلاح، إذ يعتقدون أنه يريد الاستمرار في أوروبا"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي على الرغم من استعداد النادي السعودي لمنح نجم فريق ليفربول عقدا لمدة 3 سنوات بقيمة تزيد عن 160 مليون جنيه إسترليني".
اللاعب المصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) ضمن الجولة 28 للدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
مجتمع
محمد صلاح يعلق على رقمه القياسي الجديد
10 مارس, 15:00 GMT
وارتبط اسم محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو الهلال السعودي، إذا لم يتوصل لاتفاق على تجديد التعاقد مع ليفربول.

هذا العقد سيجعل صلاح واحدًا من أغنى لاعبي كرة القدم في السعودية، إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 177 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وكان محمد صلاح، قد أعلن عن رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تقدم العرض المناسب لـ"مو" من أجل تجديد العقد.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
مجتمع
"هددوني بالحبس"... مشهد لافت لمكة محمد صلاح في أحدث ظهور لها خلال مسلسلات رمضان
11 مارس, 10:21 GMT
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.

كما أصبح محمد صلاح، أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في دوري الـ"بريميرليغ"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوي مع ستيفين جيرارد.

وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد"، في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث، في 1929-1930.
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