https://sarabic.ae/20250326/حماس-تكشف-موقفها-من-الاحتجاجات-ضدها-في-غزة-1098984369.html

"حماس" تكشف موقفها من الاحتجاجات ضدها في غزة

"حماس" تكشف موقفها من الاحتجاجات ضدها في غزة

سبوتنيك عربي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي لحركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن "الشعارات المعارضة للحركة التي رُفعت في احتجاجات خرجت ضدها، تمت بشكل عفوي ولا تعكس... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T21:45+0000

2025-03-26T21:45+0000

2025-03-26T21:45+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg

وذكر المكتب في بيان لوسائل الإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن "أي شعارات أو مواقف عفوية يصدرها بعض المتظاهرين ضد نهج المقاومة لا تعبر عن الموقف الوطني العام".وأوضح المكتب الحكومي لـ"حماس" أن تلك المواقف تأتي نتيجة للضغط غير المسبوق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وكذلك لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإثارة الفتنة الداخلية، وصرف الانتباه عن جرائمه المستمرة.وأشار المكتب إلى أن "حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في المظاهرات السلمية مشروع، وجزء أصيل من القيم الوطنية التي نؤمن بها وندافع عنها، والاحتجاجات تعكس الضغط الهائل والمجازر اليومية التي يتعرض لها شعبنا".فيما دعا الإعلامي الحكومي لحركة "حماس" إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن يوجه الغزيون كل جهودهم لمواجهة الاحتلال ومخططاته.ويشار إلى أن فلسطينيين قد تظاهروا ضد حركة "حماس" في شمال غزة، أمس الثلاثاء، فيما بدا أنه أكبر احتجاج ضد الحركة الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250326/حماس-نتنياهو-يتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-إفشال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098961338.html

https://sarabic.ae/20250326/بيانات-مثيرة-للقلق-بنك-إسرائيل-يؤكد-أن-عواقب-الحرب-على-غزة-تؤثر-على-اقتصاد-بلاده-لسنوات-طويلة-1098978137.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار