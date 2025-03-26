https://sarabic.ae/20250326/سمكة-نافقة-تخرج-وسط-جلسة-مجلس-الشيوخ-الأسترالي-فيديو--------1098973758.html
سمكة نافقة "تخرج" وسط جلسة مجلس الشيوخ الأسترالي... فيديو
سمكة نافقة "تخرج" وسط جلسة مجلس الشيوخ الأسترالي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لنائبة أسترالية وهي تلوح بسمكة سلمون نافقة وسط مجلس الشيوخ الأسترالي. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T13:41+0000
2025-03-26T13:41+0000
2025-03-26T13:41+0000
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وأثارت الحادثة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت مسؤولة منتخبة مدافعة عن البيئة تدعى سارة هانسون يونغ، بالتلويح بسمكة سلمون نافقة في مجلس الشيوخ الأسترالي.ووفقا لسارة هانسون، فإنها قصدت من هذا التصرف التنديد بالآثار البيئية للتربية المكثفة للأسماك، واتهمت يونغ الحكومة برفض تطبيق معايير بيئية صارمة لمكافحة تلوث المجاري المائية المرتبط بهذه الصناعة في جزيرة تسمانيا.ولدعم وجهة نظرها، رفعت السمكة ملفوفة في كيس بلاستيكي شفاف، بحسب صور بثها البرلمان على الهواء مباشرة. وطُلب من هانسون يونغ إخراج السمكة من قاعة المجلس بسرعة.لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديو
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نادي الفيديو, أستراليا
سمكة نافقة "تخرج" وسط جلسة مجلس الشيوخ الأسترالي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لنائبة أسترالية وهي تلوح بسمكة سلمون نافقة وسط مجلس الشيوخ الأسترالي.
وأثارت الحادثة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت مسؤولة منتخبة مدافعة عن البيئة تدعى سارة هانسون يونغ، بالتلويح بسمكة سلمون نافقة في مجلس الشيوخ الأسترالي.
ووفقا لسارة هانسون، فإنها قصدت من هذا التصرف التنديد بالآثار البيئية للتربية المكثفة للأسماك، واتهمت يونغ الحكومة برفض تطبيق معايير بيئية صارمة لمكافحة تلوث المجاري المائية المرتبط بهذه الصناعة في جزيرة تسمانيا.
ولدعم وجهة نظرها، رفعت السمكة ملفوفة في كيس بلاستيكي شفاف، بحسب صور بثها البرلمان على الهواء مباشرة. وطُلب من هانسون يونغ إخراج السمكة من قاعة المجلس بسرعة.