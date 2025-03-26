https://sarabic.ae/20250326/لحظة-العثور-على-طفل-جرفته-مياه-المحيط-لـ17-ساعة-فيديو---1098955892.html
لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو
لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل جرفته مياه المحيط لمسافة 10 أميال بحرية، وبقي تائها في المحيط لـ17 ساعة. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T07:54+0000
2025-03-26T07:54+0000
2025-03-26T07:54+0000
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نجا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مقاطعة هاينان الصينية بعد أن انجرف لمسافة 10 أميال بحرية (نحو 18.5 كيلومتر) في قارب بلاستيكي، بعدما غلبه النوم أثناء صيد الأسماك.وعثرت فرق الإنقاذ عليه في الصباح التالي، ممسكًا بعصا الصيد التي لا تزال تحمل سمكة على الخطاف، بينما كان يلوّح بمجذاف طلبًا للمساعدة.قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديولحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
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نادي الفيديو, الصين
لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل جرفته مياه المحيط لمسافة 10 أميال بحرية، وبقي تائها في المحيط لـ17 ساعة.
نجا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مقاطعة هاينان الصينية بعد أن انجرف لمسافة 10 أميال بحرية (نحو 18.5 كيلومتر) في قارب بلاستيكي، بعدما غلبه النوم أثناء صيد الأسماك.
وعثرت فرق الإنقاذ عليه في الصباح التالي، ممسكًا بعصا الصيد التي لا تزال تحمل سمكة على الخطاف، بينما كان يلوّح بمجذاف طلبًا للمساعدة.