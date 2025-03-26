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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لقاء سبوتنيك
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خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
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هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
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حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
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https://sarabic.ae/20250326/لحظة-العثور-على-طفل-جرفته-مياه-المحيط-لـ17-ساعة-فيديو---1098955892.html
لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو
لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل جرفته مياه المحيط لمسافة 10 أميال بحرية، وبقي تائها في المحيط لـ17 ساعة. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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نجا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مقاطعة هاينان الصينية بعد أن انجرف لمسافة 10 أميال بحرية (نحو 18.5 كيلومتر) في قارب بلاستيكي، بعدما غلبه النوم أثناء صيد الأسماك.وعثرت فرق الإنقاذ عليه في الصباح التالي، ممسكًا بعصا الصيد التي لا تزال تحمل سمكة على الخطاف، بينما كان يلوّح بمجذاف طلبًا للمساعدة.قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديولحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو

07:54 GMT 26.03.2025
© Photo / Xصورة لطفل صيني تاه في المحيط لمدة 17 ساعة
صورة لطفل صيني تاه في المحيط لمدة 17 ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل جرفته مياه المحيط لمسافة 10 أميال بحرية، وبقي تائها في المحيط لـ17 ساعة.
نجا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مقاطعة هاينان الصينية بعد أن انجرف لمسافة 10 أميال بحرية (نحو 18.5 كيلومتر) في قارب بلاستيكي، بعدما غلبه النوم أثناء صيد الأسماك.
وعثرت فرق الإنقاذ عليه في الصباح التالي، ممسكًا بعصا الصيد التي لا تزال تحمل سمكة على الخطاف، بينما كان يلوّح بمجذاف طلبًا للمساعدة.
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