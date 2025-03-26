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https://sarabic.ae/20250326/ميشوستين-روسيا-تعتزم-أن-تكون-دولة-رائدة-في-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-في-العالم-1098970951.html
ميشوستين: روسيا تعتزم أن تكون دولة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم
ميشوستين: روسيا تعتزم أن تكون دولة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتزم أن تكون من بين الدول الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم، هذه هي استراتيجية... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T12:58+0000
2025-03-26T12:58+0000
روسيا
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وقال ميشوستين في مجلس الدوما الروسي: "استراتيجية روسيا هي أن تكون من بين الدول الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم. ويعد اثنان من نماذجنا حاليًا من بين النماذج الرائدة من حيث الإنتاجية والجودة".وأكد ميشوستين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تؤدي إلى خفض الوظائف، بل إلى إعادة تدريب الموظفين في مجال أو آخر.وقال: "برأيي، لن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر أبدًا، ولكنه قادر على أن يكون مساعدًا ممتازًا وموثوقًا. لا ينبغي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تسريح العمال، بل إلى الحاجة إلى إعادة تدريب الكوادر والتحول في هذا المجال".وأوضح ميشوستين أن الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة تتجاوز المتوسط ​​العالمي للعام الثاني على التوالي.وأشار الى أن نمو الاقتصاد الروسي تجاوز خلال عامين نظيره الأوروبي بنحو 6 أضعاف، موضحًا أن دولا أوروبية عدة تشهد ركودا بالفعل.يذكر أنه في عام 2024، تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا وطنيًا في روسيا، من بينها، الديموغرافيا والرعاية الصحية، وصناعة السياحة والضيافة، والتعليم، وريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والبيئة الحضرية، وتحديث البنية التحتية للنقل، والتعاون الدولي والتصدير، وإنتاجية العمل، والاقتصاد الرقمي، والعلم والجامعات، والبيئة، والطرق الآمنة العالية الجودة، والثقافة.ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2025، بدأ تنفيذ 19 مشروعًا وطنيًا جديدًا في روسيا، تتعلق بجميع المجالات تقريبًا، من الاقتصاد إلى حماية البيئة.
https://sarabic.ae/20250323/نصائح-مهمة-من-الداخلية-الروسية-عند-الدخول-إلى-شبكات-الإنترنت-العامة-1098867236.html
https://sarabic.ae/20250122/بوتين-عام-2024-كان-مثمرا-بالنسبة-للاقتصاد-الروسي-1097045030.html
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ميشوستين: روسيا تعتزم أن تكون دولة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم

12:58 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Alexander Astafyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Alexander Astafyev
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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتزم أن تكون من بين الدول الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم، هذه هي استراتيجية البلاد.
وقال ميشوستين في مجلس الدوما الروسي: "استراتيجية روسيا هي أن تكون من بين الدول الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم. ويعد اثنان من نماذجنا حاليًا من بين النماذج الرائدة من حيث الإنتاجية والجودة".

وأضاف ميشوستين: "من الضروري بالطبع الابتعاد عن الموردين الأجانب في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل استقلالنا وتعزيز أمننا، وهنا من المهم للغاية التغلب على مجموعة كاملة من التحديات".

وأكد ميشوستين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تؤدي إلى خفض الوظائف، بل إلى إعادة تدريب الموظفين في مجال أو آخر.
واي فاي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
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وقال: "برأيي، لن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر أبدًا، ولكنه قادر على أن يكون مساعدًا ممتازًا وموثوقًا. لا ينبغي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تسريح العمال، بل إلى الحاجة إلى إعادة تدريب الكوادر والتحول في هذا المجال".
وأوضح ميشوستين أن الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة تتجاوز المتوسط ​​العالمي للعام الثاني على التوالي.

للسنة الثانية على التوالي، ينمو اقتصادنا بوتيرة تتجاوز المتوسط العالمي، هذا هو بالضبط الهدف الذي حدده الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، وروسيا هي واحدة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.

رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي
ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي
وأشار الى أن نمو الاقتصاد الروسي تجاوز خلال عامين نظيره الأوروبي بنحو 6 أضعاف، موضحًا أن دولا أوروبية عدة تشهد ركودا بالفعل.
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يذكر أنه في عام 2024، تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا وطنيًا في روسيا، من بينها، الديموغرافيا والرعاية الصحية، وصناعة السياحة والضيافة، والتعليم، وريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والبيئة الحضرية، وتحديث البنية التحتية للنقل، والتعاون الدولي والتصدير، وإنتاجية العمل، والاقتصاد الرقمي، والعلم والجامعات، والبيئة، والطرق الآمنة العالية الجودة، والثقافة.
ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2025، بدأ تنفيذ 19 مشروعًا وطنيًا جديدًا في روسيا، تتعلق بجميع المجالات تقريبًا، من الاقتصاد إلى حماية البيئة.
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