https://sarabic.ae/20250327/إيران-تقيم-عرضا-عسكريا-في-مياه-الخليج-والحرس-الثوري-يتعهد-بتحويل-البحر-إلى-جحيم-للصهاينة-1098989787.html

إيران تقيم عرضا عسكريا في مياه الخليج... والحرس الثوري يتعهد بتحويل البحر إلى "جحيم للصهاينة"

إيران تقيم عرضا عسكريا في مياه الخليج... والحرس الثوري يتعهد بتحويل البحر إلى "جحيم للصهاينة"

سبوتنيك عربي

أقامت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عرضًا بحريًا عسكريًا بمناسبة "يوم القدس العالمي". 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T07:41+0000

2025-03-27T07:41+0000

2025-03-27T07:41+0000

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "البحرية التابعة للحرس الثوري استعراضت 3 آلاف قطعة بحرية في الخليج، وذلك خلال العرض العسكري".وفي كلمة له، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري اللواء علي رضا تنكسيري، إن "قوات التعبئة البحرية، على متن قواربهم وسفنهم المفعمة بالإيمان، يقفون خلف قائدنا الشجاع، ليحوّلوا البحر إلى جحيم للصهاينة ويمحوا إسرائيل من خارطة العالم".وأضاف: "التعبئة البحرية الإيرانية ستنضم إلى التعبئة البحرية للعالم الإسلامي"، متابعًا: "نحن لن نحارب فقط على اليابسة، بل مستعدون أيضا في البحر. أيها الصهاينة قتلة الأطفال، لن تجدوا طريقًا للهروب".يأتي ذلك بعد يومين من الكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض في إيران. وأوضحت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن المدينة الصاروخية، في أعماق الأرض، تضم صواريخ بالستية تعمل بالوقود الصلب والسائل من طرازات "خيبر شكن" و"قدر" و"سجيل" و"عماد" و"حاج قاسم".ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، في وقت سابق، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.

https://sarabic.ae/20250323/ما-هي-قدرات-صاروخ-فتح-450-الذي-كشف-عنه-الحرس-الثوري-الإيراني-1098888671.html

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