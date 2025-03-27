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https://sarabic.ae/20250327/الجزائر-تطرد-نائب-القنصل-المغربي-بعد-اتهامه-بـتصرفات-مشبوهة-1099011146.html
الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بعد اتهامه بـ"تصرفات مشبوهة"
الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بعد اتهامه بـ"تصرفات مشبوهة"
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، طرد نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، وإلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية ما وصفته بتصرفات "مشبوهة"... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T17:09+0000
2025-03-27T17:09+0000
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وفي بيان رسمي، أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأنها استدعت المسيّر بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني.وأوضح البيان أن الإجراء جاء ردا على تصرفات "غير قانونية" للمعني، اعتبرتها الجزائر انتهاكا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.ولم تكشف الجزائر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التصرفات، غير أن هذا التطور يأتي في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، والتي تفاقمت منذ أن قررت الجزائر قطع العلاقات مع الرباط في صيف 2021، متهمة إياها بـ"أعمال عدائية".ويأتي ذلك على نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء، حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب الجبهة باستفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 بعد معارك طويلة، لا تزال الجزائر تدعم البوليساريو، فيما يؤكد المغرب سيادته على المنطقة.
https://sarabic.ae/20250307/هل-تمثل-التدريبات-العسكرية-الفرنسية---المغربية-تهديدات-للجزائر؟--1098478222.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بعد اتهامه بـ"تصرفات مشبوهة"

17:09 GMT 27.03.2025
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . perventsev
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أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، طرد نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، وإلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية ما وصفته بتصرفات "مشبوهة" تتنافى مع مهامه الدبلوماسية.
وفي بيان رسمي، أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأنها استدعت المسيّر بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني.
وأبلغته رسميا بقرار السلطات الجزائرية اعتبار نائب القنصل المغربي "شخصا غير مرغوب فيه"، مع ضرورة مغادرته الأراضي الجزائرية خلال المهلة المحددة.
وأوضح البيان أن الإجراء جاء ردا على تصرفات "غير قانونية" للمعني، اعتبرتها الجزائر انتهاكا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
هل تمثل التدريبات العسكرية "الفرنسية - المغربية" تهديدات للجزائر؟
7 مارس, 15:48 GMT
ولم تكشف الجزائر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التصرفات، غير أن هذا التطور يأتي في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، والتي تفاقمت منذ أن قررت الجزائر قطع العلاقات مع الرباط في صيف 2021، متهمة إياها بـ"أعمال عدائية".
ويأتي ذلك على نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء، حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب الجبهة باستفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 بعد معارك طويلة، لا تزال الجزائر تدعم البوليساريو، فيما يؤكد المغرب سيادته على المنطقة.
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