https://sarabic.ae/20250327/باحث-لـسبوتنيك-مسرحيات-كييف-ضد-روسيا-لن-تنطلي-على-المجتمع-الدولي-1099015790.html

باحث لـ"سبوتنيك": مسرحيات كييف ضد روسيا لن تنطلي على المجتمع الدولي

باحث لـ"سبوتنيك": مسرحيات كييف ضد روسيا لن تنطلي على المجتمع الدولي

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث في الشأن الدولي، جمال رائف، أنّ أوكرانيا تريد كسب المزيد من الوقت من خلال عرقلة المسار التفاوضي الجاري بين روسيا والولايات المتحدة عبر إقحام ملف... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T18:17+0000

2025-03-27T18:17+0000

2025-03-27T18:18+0000

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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ورأى رائف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنّ "الطرف الأوكراني يماطل من أجل استكشاف طبيعة الموقف الأوروبي الضبابي عبر طرح عدد من العراقيل، في ظلّ إدراك أمريكي بما تقوم به كييف التي لا تبدي أي استعداد فعلي مقابل الموقف الروسي الإيجابي والرصين"، متوقّعاً أن يكون هناك رد أمريكي على استمرارها في استهداف منشآت الطاقة.وتخوّف رائف من أنّ "استمرار أوكرانيا بما تقوم به قد يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض والمسار السياسي في ظلّ ضرورة تقديمها تطمينات سواء على صعيد علاقاتها بالناتو والاتحاد الأوروبي وطبيعة المنشآت النووية أو مسار العملية السياسية وانتخاب إدارة جديدة".وأضاف أن "كل ذلك قد يضع المفاوضات بموقف حرج لأنّ هذه الإدارة غير مؤهّلة للتفاوض وفقدت قدرتها السياسية ويجب انتخاب إدارة جديدة لمواكبة التحولات الدولية من الشرق الأوسط إلى بحر الصين".وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، مما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام

https://sarabic.ae/20250327/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشأة-بريانسك-إينيرغو-في-مقاطعة-كورسك-1098996910.html

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