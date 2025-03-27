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https://sarabic.ae/20250327/باحث-لـسبوتنيك-مسرحيات-كييف-ضد-روسيا-لن-تنطلي-على-المجتمع-الدولي-1099015790.html
باحث لـ"سبوتنيك": مسرحيات كييف ضد روسيا لن تنطلي على المجتمع الدولي
باحث لـ"سبوتنيك": مسرحيات كييف ضد روسيا لن تنطلي على المجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في الشأن الدولي، جمال رائف، أنّ أوكرانيا تريد كسب المزيد من الوقت من خلال عرقلة المسار التفاوضي الجاري بين روسيا والولايات المتحدة عبر إقحام ملف... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T18:17+0000
2025-03-27T18:18+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ورأى رائف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنّ "الطرف الأوكراني يماطل من أجل استكشاف طبيعة الموقف الأوروبي الضبابي عبر طرح عدد من العراقيل، في ظلّ إدراك أمريكي بما تقوم به كييف التي لا تبدي أي استعداد فعلي مقابل الموقف الروسي الإيجابي والرصين"، متوقّعاً أن يكون هناك رد أمريكي على استمرارها في استهداف منشآت الطاقة.وتخوّف رائف من أنّ "استمرار أوكرانيا بما تقوم به قد يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض والمسار السياسي في ظلّ ضرورة تقديمها تطمينات سواء على صعيد علاقاتها بالناتو والاتحاد الأوروبي وطبيعة المنشآت النووية أو مسار العملية السياسية وانتخاب إدارة جديدة".وأضاف أن "كل ذلك قد يضع المفاوضات بموقف حرج لأنّ هذه الإدارة غير مؤهّلة للتفاوض وفقدت قدرتها السياسية ويجب انتخاب إدارة جديدة لمواكبة التحولات الدولية من الشرق الأوسط إلى بحر الصين".وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، مما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
https://sarabic.ae/20250327/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشأة-بريانسك-إينيرغو-في-مقاطعة-كورسك-1098996910.html
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حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا

باحث لـ"سبوتنيك": مسرحيات كييف ضد روسيا لن تنطلي على المجتمع الدولي

18:17 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 18:18 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعضو طاقم المنطقة العسكرية المركزية، فيكتور بليشكوف، في اتجاه محور كراسنوارميسكي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عضو طاقم المنطقة العسكرية المركزية، فيكتور بليشكوف، في اتجاه محور كراسنوارميسكي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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اعتبر الباحث في الشأن الدولي، جمال رائف، أنّ أوكرانيا تريد كسب المزيد من الوقت من خلال عرقلة المسار التفاوضي الجاري بين روسيا والولايات المتحدة عبر إقحام ملف الطاقة والمنشآت النووية في المباحثات الجارية، مشدداً على "ضرورة أن تتعاون كييف من أجل إنجاح ما يتم التفاوض عليه".
ورأى رائف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنّ "الطرف الأوكراني يماطل من أجل استكشاف طبيعة الموقف الأوروبي الضبابي عبر طرح عدد من العراقيل، في ظلّ إدراك أمريكي بما تقوم به كييف التي لا تبدي أي استعداد فعلي مقابل الموقف الروسي الإيجابي والرصين"، متوقّعاً أن يكون هناك رد أمريكي على استمرارها في استهداف منشآت الطاقة.

ولفت إلى أنّ "مسرحيات كييف في التحضير لهجمات واتهام موسكو بها لن تمر على المجتمع الدولي".

وتخوّف رائف من أنّ "استمرار أوكرانيا بما تقوم به قد يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض والمسار السياسي في ظلّ ضرورة تقديمها تطمينات سواء على صعيد علاقاتها بالناتو والاتحاد الأوروبي وطبيعة المنشآت النووية أو مسار العملية السياسية وانتخاب إدارة جديدة".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
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الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
11:58 GMT
وأضاف أن "كل ذلك قد يضع المفاوضات بموقف حرج لأنّ هذه الإدارة غير مؤهّلة للتفاوض وفقدت قدرتها السياسية ويجب انتخاب إدارة جديدة لمواكبة التحولات الدولية من الشرق الأوسط إلى بحر الصين".

وأشار في حديثه إلى أنّ "واشنطن سيكون لها الرد الحاسم على استهداف كييف للمنشآت النووية وحتى من الشريك الأوروبي الذي تعوّل عليه أوكرانيا، التي يجب أن تتحلى بالحكمة وتدرك ما هي مصلحتها وزيلينسكي لا يستطيع أن يأخذ أي قرارات مصيرية لأنه لا يفهم جدوى التغيّرات الكبيرة التي قد نراها في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، مما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
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