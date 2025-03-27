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القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
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سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها
سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها
سبوتنيك عربي
أعلنت سوريا عن طرح أكبر مناقصة نفطية في تاريخ سوريا، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T11:33+0000
2025-03-27T11:43+0000
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وطرحت وزارة النفط والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، مناقصة لاستيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس.وأشارت الوزارة إلى أن المناقصة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، أي نحو 700 ألف برميل، حسب خيار البائع، مع إمكان زيادة الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين.وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تعزيز واردات سوريا من النفط الخام، لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود من خلال شراء كميات تصل إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال الربع الثاني من العام الجاري.وخلال الأيام الأخيرة وصلت إلى المواني السورية 4 ناقلات نفط من روسيا، بعد عزوف العديد من الشركات العالمية عن المشاركة في المناقصة الأولى بسبب العقوبات المفروضة على دمشق، بحسب موقع "الطاقة".وحدّدت الوزارة آخر موعد لتقديم العروض وهو يوم الاثنين 7 أبريل/نيسان، من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص، على أن تُفتَح العروض، يوم الثلاثاء 8 أبريل.هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود قبل عيد الفطر؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقيقةدولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح
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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها

11:33 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 11:43 GMT 27.03.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaحقول النفط في سوريا
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت سوريا عن طرح أكبر مناقصة نفطية في تاريخ سوريا، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وطرحت وزارة النفط والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، مناقصة لاستيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس.

وأوضحت الوزارة مواصفات نوعية النفط الخام المطلوبة للاستيراد، مؤكدةً أنه في حالة وجود اختلاف في متطلبات هذه المواصفات، يطبَّق خصم أو زيادة في سعر برميل النفط.

وأشارت الوزارة إلى أن المناقصة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، أي نحو 700 ألف برميل، حسب خيار البائع، مع إمكان زيادة الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين.
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أمس, 09:14 GMT
وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تعزيز واردات سوريا من النفط الخام، لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود من خلال شراء كميات تصل إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وطرحت الحكومة السورية، في يناير/كانون الثاني الماضي، مناقصة لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل.

وخلال الأيام الأخيرة وصلت إلى المواني السورية 4 ناقلات نفط من روسيا، بعد عزوف العديد من الشركات العالمية عن المشاركة في المناقصة الأولى بسبب العقوبات المفروضة على دمشق، بحسب موقع "الطاقة".
وحدّدت الوزارة آخر موعد لتقديم العروض وهو يوم الاثنين 7 أبريل/نيسان، من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص، على أن تُفتَح العروض، يوم الثلاثاء 8 أبريل.
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