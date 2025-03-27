https://sarabic.ae/20250327/سوريا-تعلن-عن-أكبر-مناقصة-نفطية-في-تاريخها-1098995789.html
سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها
سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها
سبوتنيك عربي
أعلنت سوريا عن طرح أكبر مناقصة نفطية في تاريخ سوريا، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T11:33+0000
2025-03-27T11:33+0000
2025-03-27T11:43+0000
اقتصاد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_0:5:2935:1656_1920x0_80_0_0_6fc336330a959d99eeb23fc01619148a.jpg
وطرحت وزارة النفط والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، مناقصة لاستيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس.وأشارت الوزارة إلى أن المناقصة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، أي نحو 700 ألف برميل، حسب خيار البائع، مع إمكان زيادة الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين.وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تعزيز واردات سوريا من النفط الخام، لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود من خلال شراء كميات تصل إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال الربع الثاني من العام الجاري.وخلال الأيام الأخيرة وصلت إلى المواني السورية 4 ناقلات نفط من روسيا، بعد عزوف العديد من الشركات العالمية عن المشاركة في المناقصة الأولى بسبب العقوبات المفروضة على دمشق، بحسب موقع "الطاقة".وحدّدت الوزارة آخر موعد لتقديم العروض وهو يوم الاثنين 7 أبريل/نيسان، من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص، على أن تُفتَح العروض، يوم الثلاثاء 8 أبريل.هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود قبل عيد الفطر؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقيقةدولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح
https://sarabic.ae/20250326/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-نشر-واشنطن-تقريرا-حول-الأحداث-غربي-سوريا-في-هذا-التوقيت؟---1098959417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_83af8942e1a7db89f2bfdc0caa0ade97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها
11:33 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 11:43 GMT 27.03.2025)
أعلنت سوريا عن طرح أكبر مناقصة نفطية في تاريخ سوريا، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وطرحت وزارة النفط والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، مناقصة لاستيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس.
وأوضحت الوزارة مواصفات نوعية النفط الخام المطلوبة للاستيراد، مؤكدةً أنه في حالة وجود اختلاف في متطلبات هذه المواصفات، يطبَّق خصم أو زيادة في سعر برميل النفط.
وأشارت الوزارة إلى أن المناقصة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، أي نحو 700 ألف برميل، حسب خيار البائع، مع إمكان زيادة الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين.
وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تعزيز واردات سوريا من النفط الخام، لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود من خلال شراء كميات تصل إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وطرحت الحكومة السورية، في يناير/كانون الثاني الماضي، مناقصة لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل.
وخلال الأيام الأخيرة وصلت إلى المواني السورية 4 ناقلات نفط من روسيا، بعد عزوف العديد من الشركات العالمية عن المشاركة في المناقصة الأولى بسبب العقوبات المفروضة على دمشق، بحسب موقع "الطاقة".
وحدّدت الوزارة آخر موعد لتقديم العروض وهو يوم الاثنين 7 أبريل/نيسان، من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص، على أن تُفتَح العروض، يوم الثلاثاء 8 أبريل.