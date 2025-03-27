https://sarabic.ae/20250327/سوريا-تعلن-عن-أكبر-مناقصة-نفطية-في-تاريخها-1098995789.html

سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها

سوريا تعلن عن أكبر مناقصة نفطية في تاريخها

سبوتنيك عربي

أعلنت سوريا عن طرح أكبر مناقصة نفطية في تاريخ سوريا، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال الربع الثاني من العام الجاري. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

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2025-03-27T11:33+0000

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وطرحت وزارة النفط والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، مناقصة لاستيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس.وأشارت الوزارة إلى أن المناقصة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، أي نحو 700 ألف برميل، حسب خيار البائع، مع إمكان زيادة الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين.وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تعزيز واردات سوريا من النفط الخام، لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود من خلال شراء كميات تصل إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال الربع الثاني من العام الجاري.وخلال الأيام الأخيرة وصلت إلى المواني السورية 4 ناقلات نفط من روسيا، بعد عزوف العديد من الشركات العالمية عن المشاركة في المناقصة الأولى بسبب العقوبات المفروضة على دمشق، بحسب موقع "الطاقة".وحدّدت الوزارة آخر موعد لتقديم العروض وهو يوم الاثنين 7 أبريل/نيسان، من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص، على أن تُفتَح العروض، يوم الثلاثاء 8 أبريل.هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود قبل عيد الفطر؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقيقةدولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح

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