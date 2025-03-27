https://sarabic.ae/20250327/مقتل-المتحدث-باسم-حركة-حماس-عبد-اللطيف-القانوع-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-خيمته-في-غزة-1098988420.html

مقتل المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في غزة

مقتل المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، عبد اللطيف القانوع، في غارة جوية إسرائيلية بشمالي غزة. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T06:43+0000

2025-03-27T06:43+0000

2025-03-27T06:43+0000

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وذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة لـ"حماس"، أن "القانوع قُتل بعد استهداف خيمته في جباليا"، مشيرة إلى أن الغارات الجويّة على شمالي وجنوبي قطاع غزة، أسفرت أيضا عن مقتل 10 آخرين.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتلت إسرائيل القياديين البارزين في حركة حماس، إسماعيل برهوم، وصلاح البردويل.وكان كل من صلاح البردويل، وإسماعيل برهوم، عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا، والذين تشير مصادر من حماس إلى أنه قتل منهم 11 شخصا، منذ بدء الحرب في أواخر عام 2023.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250326/السيسي-سنواصل-السعي-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والمضي-بتنفيذ-باقي-مراحله-1098963251.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي