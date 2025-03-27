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https://sarabic.ae/20250327/مقتل-المتحدث-باسم-حركة-حماس-عبد-اللطيف-القانوع-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-خيمته-في-غزة-1098988420.html
مقتل المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في غزة
مقتل المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، عبد اللطيف القانوع، في غارة جوية إسرائيلية بشمالي غزة. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T06:43+0000
2025-03-27T06:43+0000
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وذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة لـ"حماس"، أن "القانوع قُتل بعد استهداف خيمته في جباليا"، مشيرة إلى أن الغارات الجويّة على شمالي وجنوبي قطاع غزة، أسفرت أيضا عن مقتل 10 آخرين.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتلت إسرائيل القياديين البارزين في حركة حماس، إسماعيل برهوم، وصلاح البردويل.وكان كل من صلاح البردويل، وإسماعيل برهوم، عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا، والذين تشير مصادر من حماس إلى أنه قتل منهم 11 شخصا، منذ بدء الحرب في أواخر عام 2023.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250326/السيسي-سنواصل-السعي-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والمضي-بتنفيذ-باقي-مراحله-1098963251.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتل المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في غزة

06:43 GMT 27.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، عبد اللطيف القانوع، في غارة جوية إسرائيلية بشمالي غزة.
وذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة لـ"حماس"، أن "القانوع قُتل بعد استهداف خيمته في جباليا"، مشيرة إلى أن الغارات الجويّة على شمالي وجنوبي قطاع غزة، أسفرت أيضا عن مقتل 10 آخرين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتلت إسرائيل القياديين البارزين في حركة حماس، إسماعيل برهوم، وصلاح البردويل.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
السيسي: سنواصل السعي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي بتنفيذ باقي مراحله
أمس, 11:16 GMT
وكان كل من صلاح البردويل، وإسماعيل برهوم، عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا، والذين تشير مصادر من حماس إلى أنه قتل منهم 11 شخصا، منذ بدء الحرب في أواخر عام 2023.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".

بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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