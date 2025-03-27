https://sarabic.ae/20250327/واشنطن-توافق-على-بيع-طائرات-مسيرة-إلى-قطر-بنحو-ملياري-دولار-1099016040.html
واشنطن توافق على بيع طائرات مسيرة إلى قطر بنحو ملياري دولار
واشنطن توافق على بيع طائرات مسيرة إلى قطر بنحو ملياري دولار
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة إلى قطر تشمل طائرات مسيرة وأنظمة تسليح متنوعة بينها قنابل موجهة تستخدمها في العمليات القتالية. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T18:34+0000
2025-03-27T18:34+0000
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أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء، وقالت إن الصفقة المحتملة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار.ولفت البيان إلى أن قطر طلبت الحصول على صفقة الأسلحة التي تشمل 8 طائرات مسيرة طراز "إم كيو - 9 بي"، إضافة إلى 200 منظومة خاصة بالقنابل الموجهة التي تستخدمها.كما تتضمن الصفقة 300 قنبلة "جو - أرض" متعددة الاستخدامات وأنظمة توجيه واستشعار وأنظمة اتصالات وصواريخ "هيل فاير" ونسخ تدريبية منها.وأشار البيان إلى أن الموافقة على الصفقة يأتي في إطار تعزيز القدرات العسكرية لدولة قطر التي تصنف ضمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهديدات المستقبلية.
https://sarabic.ae/20241012/أمريكا-تعلن-عن-صفقات-أسلحة-ضخمة-للسعودية-والإمارات-بأكثر-من-2-مليار-دولار-1093668878.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن توافق على بيع طائرات مسيرة إلى قطر بنحو ملياري دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة إلى قطر تشمل طائرات مسيرة وأنظمة تسليح متنوعة بينها قنابل موجهة تستخدمها في العمليات القتالية.
أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون
" في بيان على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء، وقالت إن الصفقة المحتملة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار.
12 أكتوبر 2024, 05:59 GMT
ولفت البيان إلى أن قطر طلبت الحصول على صفقة الأسلحة التي تشمل 8 طائرات
مسيرة طراز "إم كيو - 9 بي"، إضافة إلى 200 منظومة خاصة بالقنابل الموجهة التي تستخدمها.
كما تتضمن الصفقة 300 قنبلة "جو - أرض" متعددة الاستخدامات وأنظمة توجيه واستشعار وأنظمة اتصالات وصواريخ "هيل فاير" ونسخ تدريبية منها.
وأشار البيان إلى أن الموافقة على الصفقة يأتي في إطار تعزيز القدرات العسكرية
لدولة قطر التي تصنف ضمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهديدات المستقبلية.