https://sarabic.ae/20250327/وزارة-الداخلية-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-تعلن-القبض-على-خلايا-تابعة-لـحزب-الله-بريف-دمشق-1099010833.html
وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تعلن القبض على خلايا تابعة لـ"حزب الله" بريف دمشق
وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تعلن القبض على خلايا تابعة لـ"حزب الله" بريف دمشق
سبوتنيك عربي
نفذت السلطات الأمنية في العاصمة السورية دمشق حملة أمنية واسعة لاستهداف ما وصفته بـ"الخلايا التابعة لحزب الله" اللبناني. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T17:13+0000
2025-03-27T17:13+0000
2025-03-27T17:13+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، وقالت إن الحملة نفذتها مديرية أمن ريف دمشق بمنطقة السيدة زينب.وقالت وزارة الداخلية السورية إن الخلايا التي تم استهدافها "كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة المذكورة"، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة ريف دمشق.يذكر أن السلطات السورية تجري منذ فترة حملات تمشيط لاستهداف العديد من "البؤر الإجرامية" التي تهدف إلى القبض على متورطين في جرائم أو عسكريين متهمين في ارتكاب جرائم قبل سقوط حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250312/الرئاسة-السورية-الانتقالية-تعلن-تشكيل-مجلس-الأمن-القومي-برئاسة-الشرع-1098613373.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, لبنان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, لبنان
وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تعلن القبض على خلايا تابعة لـ"حزب الله" بريف دمشق
نفذت السلطات الأمنية في العاصمة السورية دمشق حملة أمنية واسعة لاستهداف ما وصفته بـ"الخلايا التابعة لحزب الله" اللبناني.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، وقالت إن الحملة نفذتها مديرية أمن ريف دمشق بمنطقة السيدة زينب.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن الخلايا التي تم استهدافها "كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية
في المنطقة المذكورة"، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة ريف دمشق.
يذكر أن السلطات السورية
تجري منذ فترة حملات تمشيط لاستهداف العديد من "البؤر الإجرامية" التي تهدف إلى القبض على متورطين في جرائم أو عسكريين متهمين في ارتكاب جرائم قبل سقوط حكومة الأسد.