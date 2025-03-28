https://sarabic.ae/20250328/فطورك-علينا-وعيدهم-عليك-حملة-خيرية-لرسم-البسمة-على-وجوه-الأطفال-في-ليبيا-صور-1099021917.html

"فطورك علينا وعيدهم عليك".. حملة خيرية لرسم البسمة على وجوه الأطفال في ليبيا.. صور

"فطورك علينا وعيدهم عليك".. حملة خيرية لرسم البسمة على وجوه الأطفال في ليبيا.. صور

سبوتنيك عربي

في مبادرة تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، انطلقت في مدينة بنغازي حملة خيرية تحت شعار "فطورك علينا وعيدهم عليك"، بهدف تقديم وجبات إفطار رمضانية بسعر... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T06:15+0000

2025-03-28T06:15+0000

2025-03-28T06:15+0000

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وتسعى الحملة إلى دمج العمل الخيري مع أجواء رمضان المباركة، حيث توفر وجبات الإفطار بأسعار رمزية في مكان محدد، ليتم استخدام العائدات في دعم العائلات المتعففة، وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال بمناسبة عيد الفطر. ولاقت المبادرة تفاعلًا واسعًا من الأهالي والتجار، حيث سارع العديد منهم إلى المساهمة فيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية، ويؤكد القائمون على الحملة أن الهدف الأساسي منها هو إحياء الأمل في قلوب الأسر المحتاجة، والتأكيد على أهمية العطاء في شهر الخير.من جانبه أكد محمد اجعودة، رئيس "مؤسسة صُناع الأمل"، أن المؤسسة شاركت في حملة "فطورك علينا وعيدهم عليك" التي انطلقت في أواخر شهر رمضان، والتي تعد حدثًا خيريًا مميزًا يجمع أهالي مدينة بنغازي في أجواء رمضانية مليئة بالمحبة والتكافل.وأوضح اجعودة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الحملة تهدف إلى تقديم وجبات إفطار مجانية للأهالي، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وأهازيج تراثية ليبية، تعكس روح الشهر الفضيل وتعزيز الترابط المجتمعي.وأشار إلى أن العديد من الشركات المحلية شاركت في الفعالية عبر أجنحة خاصة لتقديم منتجاتها، مع تخصيص ريع المبيعات بالكامل لصالح العائلات المحتاجة في المدينة، مؤكدًا أن هذه المبادرة مستمرة للعام التاسع على التوالي وبمشاركة مؤسسة صُناع الأمل.وكشف أن الحملة شهدت هذا العام مشاركة أكثر من 450 شخصًا، وتم جمع مبلغ كبير من العائدات، مما ساعد في دعم حوالي 300 عائلة محتاجة، بمتوسط 4 أطفال لكل أسرة.وأضاف أن عملية توزيع الملابس تمت بطريقة منظمة، حيث تم استقبال الأسر على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان، ومنحهم فرصة انتقاء الملابس التي تناسبهم في سوق خيري منظم، يحاكي تجربة التسوق الحقيقية، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك توزيع عشوائي، بل تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل أسرة، كما شملت الحملة توزيع الحلويات والمرطبات والهدايا الخاصة بالأطفال، لإضفاء أجواء العيد عليهم.وأكد أن فريق "صُناع الأمل" يعمل بالكامل بشكل تطوعي، حيث شارك في هذه الحملة 65 متطوعًا، نظرًا لحجم العمل الكبير الذي تطلبه تنظيم الحدث، مشددًا على أهمية مثل هذه المبادرات في دعم الأسر المحتاجة، وترسيخ قيم العطاء والتضامن الاجتماعي.

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