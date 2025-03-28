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موسكو: هناك تقارب بين التقييمات الروسية والصينية حول أسباب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية
موسكو: هناك تقارب بين التقييمات الروسية والصينية حول أسباب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو والممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، ناقشا... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T14:24+0000
2025-03-28T14:24+0000
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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "أشار الطرفان إلى تقارب تقييمات أسباب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأهمها النشاط العسكري المستمر للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك مناوراتهم العسكرية لاختبار سيناريوهات حرب واسعة النطاق ضد كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية، ولوحظ أن مثل هذه الأنشطة الاستفزازية تهدد السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا".وأصدر رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، بيانا رسميا، بعد أن أجرت سيئول وواشنطن، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-1بي" واحدة على الأقل.
https://sarabic.ae/20250327/روسيا-وكوريا-الديمقراطية-تبدآن-قريبا-بناء-جسر-للمواصلات-عبر-نهر-تومانايا--1098990932.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

موسكو: هناك تقارب بين التقييمات الروسية والصينية حول أسباب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية

14:24 GMT 28.03.2025
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو والممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، ناقشا النشاط الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية، وأكدا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لتهدئة التوترات في شمال شرق آسيا.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "أشار الطرفان إلى تقارب تقييمات أسباب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأهمها النشاط العسكري المستمر للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك مناوراتهم العسكرية لاختبار سيناريوهات حرب واسعة النطاق ضد كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية، ولوحظ أن مثل هذه الأنشطة الاستفزازية تهدد السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا".

وأصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 23 فبراير/ شباط، تهديدا جديدا لأمريكا، ردًا على تدريبات جوية أجرتها في الآونة الأخيرة مع كوريا الجنوبية.

شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يسنقبل موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحد شوارع بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
روسيا وكوريا الديمقراطية تبدآن قريبا بناء جسر للمواصلات عبر نهر "تومانايا"
أمس, 08:52 GMT
وحذرت بيونغ يانغ، أمس السبت، من أنها ستحشد "وسائل استراتيجية" ضد ما أسمته "تهديدات استراتيجية من أمريكا وغيرها من الخصوم"، وذلك ردًا على مناورة عسكرية مشتركة جرت بين سيئول وواشنطن، والتي شملت قاذفة استراتيجية أمريكية.
وأصدر رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، بيانا رسميا، بعد أن أجرت سيئول وواشنطن، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-1بي" واحدة على الأقل.
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