https://sarabic.ae/20250328/نقل-الملك-تشارلز-إلى-المستشفى-وقصر-باكنغهام-يصدر-بيانا-1099033397.html
نقل الملك تشارلز إلى المستشفى وقصر باكنغهام يصدر بيانا
نقل الملك تشارلز إلى المستشفى وقصر باكنغهام يصدر بيانا
سبوتنيك عربي
أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث، خضع للملاحظة الطبية لفترة وجيزة، يوم أمس الخميس، إثر تعرضه لآثار جانبية طفيفة نتيجة علاجه من السرطان، مؤكدًا أن حالته... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T11:27+0000
2025-03-28T11:27+0000
2025-03-28T11:27+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067617993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7599a0cd3ab31646f11a5c29609ef73f.jpg
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أوضح القصر أن الملك عاد إلى كلارنس هاوس بعد مغادرته للمستشفى، مشيرًا إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لليوم الجمعة، كإجراء احترازي.وكان من المقرر أن يتسلم الملك البريطاني أوراق اعتماد سفراء 3 دول، إضافة إلى حضوره 4 فعاليات في برمنغهام، لكنه اضطر إلى إلغائها.ورغم التكتم على تفاصيل حالته الصحية، وصف مصدر ملكي الأمر بأنه مجرد "عثرة بسيطة" في مسار العلاج، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.كما أكد المصدر على أن الملك يتعافى بشكل إيجابي جدا ويواصل عمله وإجراء المكالمات من مكتبه.
https://sarabic.ae/20250227/ملك-وملكة-بريطانيا-يساعدان-في-تجهيزات-رمضان-فيديو-1098243858.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067617993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cd98022951ea4fb8196770ff253719a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نقل الملك تشارلز إلى المستشفى وقصر باكنغهام يصدر بيانا
أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث، خضع للملاحظة الطبية لفترة وجيزة، يوم أمس الخميس، إثر تعرضه لآثار جانبية طفيفة نتيجة علاجه من السرطان، مؤكدًا أن حالته ليست مقلقة.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أوضح القصر أن الملك عاد إلى كلارنس هاوس بعد مغادرته للمستشفى، مشيرًا إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لليوم الجمعة، كإجراء احترازي.
وكان من المقرر أن يتسلم الملك البريطاني أوراق اعتماد سفراء 3 دول، إضافة إلى حضوره 4 فعاليات في برمنغهام، لكنه اضطر إلى إلغائها.
وفي بيان رسمي، أعرب الملك تشارلز، عن خيبة أمله لعدم تمكنه من حضور الفعاليات، مقدمًا اعتذاره لمن شاركوا في تنظيمها، وأكد تطلعه إلى إعادة تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن.
ورغم التكتم على تفاصيل حالته الصحية، وصف مصدر ملكي الأمر بأنه مجرد "عثرة بسيطة" في مسار العلاج، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.
كما أكد المصدر على أن الملك يتعافى بشكل إيجابي جدا ويواصل عمله وإجراء المكالمات من مكتبه.