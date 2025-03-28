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https://sarabic.ae/20250328/نقل-الملك-تشارلز-إلى-المستشفى-وقصر-باكنغهام-يصدر-بيانا-1099033397.html
نقل الملك تشارلز إلى المستشفى وقصر باكنغهام يصدر بيانا
نقل الملك تشارلز إلى المستشفى وقصر باكنغهام يصدر بيانا
سبوتنيك عربي
أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث، خضع للملاحظة الطبية لفترة وجيزة، يوم أمس الخميس، إثر تعرضه لآثار جانبية طفيفة نتيجة علاجه من السرطان، مؤكدًا أن حالته... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T11:27+0000
2025-03-28T11:27+0000
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وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أوضح القصر أن الملك عاد إلى كلارنس هاوس بعد مغادرته للمستشفى، مشيرًا إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لليوم الجمعة، كإجراء احترازي.وكان من المقرر أن يتسلم الملك البريطاني أوراق اعتماد سفراء 3 دول، إضافة إلى حضوره 4 فعاليات في برمنغهام، لكنه اضطر إلى إلغائها.ورغم التكتم على تفاصيل حالته الصحية، وصف مصدر ملكي الأمر بأنه مجرد "عثرة بسيطة" في مسار العلاج، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.كما أكد المصدر على أن الملك يتعافى بشكل إيجابي جدا ويواصل عمله وإجراء المكالمات من مكتبه.
https://sarabic.ae/20250227/ملك-وملكة-بريطانيا-يساعدان-في-تجهيزات-رمضان-فيديو-1098243858.html
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نقل الملك تشارلز إلى المستشفى وقصر باكنغهام يصدر بيانا

11:27 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Jonathan Brady/Poolالملك تشارلز الثالث خلال مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم تنصيبه رسميًا ملكًا.
الملك تشارلز الثالث خلال مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم تنصيبه رسميًا ملكًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
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أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث، خضع للملاحظة الطبية لفترة وجيزة، يوم أمس الخميس، إثر تعرضه لآثار جانبية طفيفة نتيجة علاجه من السرطان، مؤكدًا أن حالته ليست مقلقة.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أوضح القصر أن الملك عاد إلى كلارنس هاوس بعد مغادرته للمستشفى، مشيرًا إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لليوم الجمعة، كإجراء احترازي.
وكان من المقرر أن يتسلم الملك البريطاني أوراق اعتماد سفراء 3 دول، إضافة إلى حضوره 4 فعاليات في برمنغهام، لكنه اضطر إلى إلغائها.
ملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
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ملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو
27 فبراير, 18:41 GMT

وفي بيان رسمي، أعرب الملك تشارلز، عن خيبة أمله لعدم تمكنه من حضور الفعاليات، مقدمًا اعتذاره لمن شاركوا في تنظيمها، وأكد تطلعه إلى إعادة تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن.

ورغم التكتم على تفاصيل حالته الصحية، وصف مصدر ملكي الأمر بأنه مجرد "عثرة بسيطة" في مسار العلاج، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.
كما أكد المصدر على أن الملك يتعافى بشكل إيجابي جدا ويواصل عمله وإجراء المكالمات من مكتبه.
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