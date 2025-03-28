https://sarabic.ae/20250328/واقعة-خطيرة-وثائق-عسكرية-بريطانية-حساسة-ملقاة-بالشارع-1099046817.html
واقعة خطيرة.. وثائق عسكرية بريطانية حساسة ملقاة بالشارع
واقعة خطيرة.. وثائق عسكرية بريطانية حساسة ملقاة بالشارع
سبوتنيك عربي
فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقاً عاجلاً بعد العثور على مجموعة من الوثائق العسكرية الحساسة ملقاة في كيس قمامة بمنطقة سكوتسوود في نيوكاسل يوم 16 مارس/ آذار... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T21:21+0000
2025-03-28T21:21+0000
2025-03-28T21:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099046660_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_51d6536a1cae66dc82cb2698130af9fd.jpg
وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن الوثائق تتضمن بيانات شخصية للجنود تشمل الرتب، وعناوين بريدية عسكرية، وسجلات قضايا الأسلحة، ومعلومات دخول المنشآت العسكرية، وأكواد نظام رصد مستودعات الأسلحة.تبين أن الوثائق مرتبطة بوحدات عسكرية متمركزة في حامية كاتريك، حيث تضمنت إحداها ما يُعتقد أنه مفاتيح مستودعات أسلحة.عثر على الوثائق المواطن مايك جيبارد، وهو مشجع كرة قدم من جيتسهيد، أثناء توقيفه لسيارته قبل مباراة نهائي كأس الرابطة المحترفة بين نيوكاسل وليفربول.وأعرب جيبارد عن صدمته من هذا الاكتشاف، قائلاً "لم أتوقع أبداً أن أعثر على مثل هذه الوثائق الخطيرة بهذه الطريقة".تشير التوجيهات الحكومية البريطانية إلى أن هذا النوع من الوثائق المصنفة كـ"رسمية-حساسة" قد يشكل "تهديداً للحياة" في حال تسريبه، ما يثير مخاوف أمنية كبيرة.يتوقع مراقبون أن تتبع الوزارة إجراءات صارمة للتحقيق في كيفية وصول هذه الوثائق الحساسة إلى الشارع، ومن المسؤول عن هذه الإهمال الأمني الخطير.يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد 83 عاماً على أسوأ كارثة عسكرية في التاريخ البريطاني، مما يضفي على الواقعة حساسية إضافية في الأوساط الأمنية.
https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-سلاح-بريطاني-في-يد-الجيش-الروسي-يفوق-مخزون-بريطانيا-نفسها-1097828789.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099046660_225:0:1777:1164_1920x0_80_0_0_1bdfa11d3cce2443d4a72a175f78c284.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
واقعة خطيرة.. وثائق عسكرية بريطانية حساسة ملقاة بالشارع
فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقاً عاجلاً بعد العثور على مجموعة من الوثائق العسكرية الحساسة ملقاة في كيس قمامة بمنطقة سكوتسوود في نيوكاسل يوم 16 مارس/ آذار الجاري.
وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن الوثائق تتضمن بيانات شخصية للجنود تشمل الرتب، وعناوين بريدية عسكرية، وسجلات قضايا الأسلحة، ومعلومات دخول المنشآت العسكرية، وأكواد نظام رصد مستودعات الأسلحة.
تبين أن الوثائق مرتبطة بوحدات عسكرية
متمركزة في حامية كاتريك، حيث تضمنت إحداها ما يُعتقد أنه مفاتيح مستودعات أسلحة.
عثر على الوثائق المواطن مايك جيبارد، وهو مشجع كرة قدم من جيتسهيد، أثناء توقيفه لسيارته قبل مباراة نهائي كأس الرابطة المحترفة بين نيوكاسل وليفربول.
وأعرب جيبارد عن صدمته من هذا الاكتشاف، قائلاً "لم أتوقع أبداً أن أعثر على مثل هذه الوثائق الخطيرة بهذه الطريقة".
تشير التوجيهات الحكومية البريطانية إلى أن هذا النوع من الوثائق المصنفة كـ"رسمية-حساسة" قد يشكل "تهديداً للحياة" في حال تسريبه، ما يثير مخاوف أمنية كبيرة.
يتوقع مراقبون أن تتبع الوزارة إجراءات صارمة للتحقيق في كيفية وصول هذه الوثائق الحساسة إلى الشارع، ومن المسؤول عن هذه الإهمال الأمني الخطير.
يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد 83 عاماً على أسوأ كارثة عسكرية في التاريخ البريطاني، مما يضفي على الواقعة حساسية إضافية في الأوساط الأمنية.