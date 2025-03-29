https://sarabic.ae/20250329/الجيش-الإسرائيلي-يشن-موجة-هجمات-واسعة-على-غزة-1099062568.html

الجيش الإسرائيلي يشن موجة هجمات واسعة على غزة

الجيش الإسرائيلي يشن موجة هجمات واسعة على غزة

سبوتنيك عربي

شن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، موجة هجمات واسعة على قطاع غزة وخاصة في مدينة خان يونس. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T15:23+0000

2025-03-29T15:23+0000

2025-03-29T15:23+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن قوات الجيش الإسرائيلي شنت موجة واسعة من الهجمات على قطاع غزة، بالتوازي مع سماع دوي انفجارات عنيفة في مستوطنات غلاف غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منطقة في مدينة خان يونس أطلقت منها قذائف الهاون على قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت.وكانت حكومة غزة قد أوضحت، في وقت سابق من اليوم السبت، ضرورة "المضي في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى رؤية وطنية موحدة".وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان رسمي: "نُثمّن الجهود المصرية المستمرة لتشكيل إدارة مؤقتة في قطاع غزة، والتي حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع".وأضاف: "نأمل الإسراع في تشكيل هذه الإدارة وفق الرؤية المصرية المتفق عليها، بما يُمهّد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة فلسطينية تحظى بإجماع وطني".وتابع: "نؤكد أن المؤسسات الحكومية القائمة في غزة تعمل بشكل خدماتي بحت، دون أي أبعاد سياسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل العدوان المستمر منذ 18 شهرا".ومضى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "رغم التدمير الممنهج للاحتلال، تستمر هذه المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبلديات، لمنع حدوث أي فراغ قد يفاقم الأوضاع في قطاع غزة".وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد في الآونة الأخيرة أن "الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار