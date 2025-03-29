تقارير: "حماس" قد توافق على إطلاق الرهائن مقابل "هدنة عيد الفطر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
14:03 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:30 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250329/تقارير-حماس-قد-توافق-على-إطلاق-الرهائن-مقابل-هدنة-عيد-الفطر-1099049618.html
تقارير: "حماس" قد توافق على إطلاق الرهائن مقابل "هدنة عيد الفطر"
تقارير: "حماس" قد توافق على إطلاق الرهائن مقابل "هدنة عيد الفطر"
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث عن دول لاستقبال سكان غزة، في إطار جهود استئناف الهدنة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T07:22+0000
2025-03-29T07:22+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
تشير المعلومات إلى أن "حماس" قد لا تمانع في إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إعلان هدنة خلال عيد الفطر. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما هي المطالب المحددة التي ستطرحها الحركة مقابل هذه الخطوة.التقرير أفاد بأن بعض كبار أعضاء حماس أبدوا استعدادهم لإطلاق سراح عدد صغير من الرهائن لتأمين وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، في ظل مساع مكثفة من الولايات المتحدة وقطر لتحقيق هذا الاقتراح.أوضح التقرير أن "الاتفاق المحتمل لا يرتبط فقط بعيد الفطر، بل يتصل أيضاً بالاحتجاجات المستمرة ضد حماس في غزة، والتي تُعد مصدراً من مصادر القلق داخل الحركة".يأتي هذا التقرير بعد تصريح دبلوماسي عربي أعرب عن أن قطر قدمت لحماس مقترحاً أمريكياً جديداً لاستعادة وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن أحد الرهائن، مع دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع في غزة.تجدر الإشارة إلى أن حماس كانت قد رفضت سابقاً مقترحاً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، الذي سعى لتمديد الهدنة، مصرة على الالتزام بشروط الاتفاق المسبق الذي تم توقيعه.ولا يزال الوضع في غزة متأزماً، حيث استؤنفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس/ آذار بعد فترة من الجمود. في حين أكد عضو المكتب السياسي في حماس، باسم نعيم، أن الحركة تأمل في حدوث انفراجة خلال الأيام القادمة وسط تكثيف الاتصالات مع الوسطاء.
https://sarabic.ae/20250327/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-المتحدث-باسم-حماس-عبد-اللطيف-القانوع-1099014438.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8812d0ee657067c9262ac9df993675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس

تقارير: "حماس" قد توافق على إطلاق الرهائن مقابل "هدنة عيد الفطر"

07:22 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
تابعنا عبر
أفاد تقرير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث عن دول لاستقبال سكان غزة، في إطار جهود استئناف الهدنة.
تشير المعلومات إلى أن "حماس" قد لا تمانع في إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إعلان هدنة خلال عيد الفطر. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما هي المطالب المحددة التي ستطرحها الحركة مقابل هذه الخطوة.
التقرير أفاد بأن بعض كبار أعضاء حماس أبدوا استعدادهم لإطلاق سراح عدد صغير من الرهائن لتأمين وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، في ظل مساع مكثفة من الولايات المتحدة وقطر لتحقيق هذا الاقتراح.
أوضح التقرير أن "الاتفاق المحتمل لا يرتبط فقط بعيد الفطر، بل يتصل أيضاً بالاحتجاجات المستمرة ضد حماس في غزة، والتي تُعد مصدراً من مصادر القلق داخل الحركة".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع
27 مارس, 17:46 GMT
يأتي هذا التقرير بعد تصريح دبلوماسي عربي أعرب عن أن قطر قدمت لحماس مقترحاً أمريكياً جديداً لاستعادة وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن أحد الرهائن، مع دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن حماس كانت قد رفضت سابقاً مقترحاً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، الذي سعى لتمديد الهدنة، مصرة على الالتزام بشروط الاتفاق المسبق الذي تم توقيعه.
ولا يزال الوضع في غزة متأزماً، حيث استؤنفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس/ آذار بعد فترة من الجمود. في حين أكد عضو المكتب السياسي في حماس، باسم نعيم، أن الحركة تأمل في حدوث انفراجة خلال الأيام القادمة وسط تكثيف الاتصالات مع الوسطاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала