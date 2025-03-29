https://sarabic.ae/20250329/تقارير-حماس-قد-توافق-على-إطلاق-الرهائن-مقابل-هدنة-عيد-الفطر-1099049618.html

تقارير: "حماس" قد توافق على إطلاق الرهائن مقابل "هدنة عيد الفطر"

تقارير: "حماس" قد توافق على إطلاق الرهائن مقابل "هدنة عيد الفطر"

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث عن دول لاستقبال سكان غزة، في إطار جهود استئناف الهدنة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T07:22+0000

2025-03-29T07:22+0000

2025-03-29T07:22+0000

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تشير المعلومات إلى أن "حماس" قد لا تمانع في إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إعلان هدنة خلال عيد الفطر. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما هي المطالب المحددة التي ستطرحها الحركة مقابل هذه الخطوة.التقرير أفاد بأن بعض كبار أعضاء حماس أبدوا استعدادهم لإطلاق سراح عدد صغير من الرهائن لتأمين وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، في ظل مساع مكثفة من الولايات المتحدة وقطر لتحقيق هذا الاقتراح.أوضح التقرير أن "الاتفاق المحتمل لا يرتبط فقط بعيد الفطر، بل يتصل أيضاً بالاحتجاجات المستمرة ضد حماس في غزة، والتي تُعد مصدراً من مصادر القلق داخل الحركة".يأتي هذا التقرير بعد تصريح دبلوماسي عربي أعرب عن أن قطر قدمت لحماس مقترحاً أمريكياً جديداً لاستعادة وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن أحد الرهائن، مع دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع في غزة.تجدر الإشارة إلى أن حماس كانت قد رفضت سابقاً مقترحاً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، الذي سعى لتمديد الهدنة، مصرة على الالتزام بشروط الاتفاق المسبق الذي تم توقيعه.ولا يزال الوضع في غزة متأزماً، حيث استؤنفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس/ آذار بعد فترة من الجمود. في حين أكد عضو المكتب السياسي في حماس، باسم نعيم، أن الحركة تأمل في حدوث انفراجة خلال الأيام القادمة وسط تكثيف الاتصالات مع الوسطاء.

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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس