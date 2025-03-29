https://sarabic.ae/20250329/خبير-عسكري-أي-وجود-لإسرائيل-على-الأرض-السورية-يعتبر-تهديدا-للسلام-في-سوريا-والمنطقة-1099062077.html
خبير عسكري: أي وجود لإسرائيل على الأرض السورية يعتبر تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة
خبير عسكري: أي وجود لإسرائيل على الأرض السورية يعتبر تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة
سبوتنيك عربي
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي، إن مسار الأحداث بين سوريا وإسرائيل غير واضح في الوقت الحالي، خاصة على الصعيد العسكري. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T14:39+0000
2025-03-29T14:39+0000
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وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك": "ولذلك فإنه لابد من تحقيق الاتحاد بين أطياف الشعب السوري أولا ومن ثم تطبيق سياسة استراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل ووقف الاعتداء على الأراضي السورية".وأردف: "أي وجود لإسرائيل على الأرض السورية يعتبر تهديد للسلام في سوريا والمنطقة ككل، وما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع يعبر عن رأي الشعب السوري ورأي الأمة العربية بأكملها، باعتبار أن إسرائيل عدو مركزي لسوريا وللوطن العربي".واستطرد: "بالتالي، فإن أي اعتداء من القوات الإسرائيلية على سوريا يعتبر عمل وحشي منافي للأعراف الدولية".وأشارت الرئاسة السورية، يوم الجمعة، أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أكد أن دمشق تواجه تحديات أمنية كبيرة علــى حدودها الجنوبية، مشيراً إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
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https://sarabic.ae/20250328/الشرع-وجود-إسرائيل-في-سوريا-تهديد-مستمر-للسلام-والأمن-الإقليمي-1099040797.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
خبير عسكري: أي وجود لإسرائيل على الأرض السورية يعتبر تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء رضا شريقي، إن مسار الأحداث بين سوريا وإسرائيل غير واضح في الوقت الحالي، خاصة على الصعيد العسكري.
وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك
": "ولذلك فإنه لابد من تحقيق الاتحاد بين أطياف الشعب السوري أولا ومن ثم تطبيق سياسة استراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل ووقف الاعتداء على الأراضي السورية".
وأردف: "أي وجود لإسرائيل على الأرض السورية يعتبر تهديد للسلام في سوريا والمنطقة ككل، وما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع يعبر عن رأي الشعب السوري ورأي الأمة العربية بأكملها، باعتبار أن إسرائيل عدو مركزي لسوريا وللوطن العربي".
واستطرد: "بالتالي، فإن أي اعتداء من القوات الإسرائيلية على سوريا يعتبر عمل وحشي منافي للأعراف الدولية".
وأشارت الرئاسة السورية
، يوم الجمعة، أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أكد أن دمشق تواجه تحديات أمنية كبيرة علــى حدودها الجنوبية، مشيراً إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة
المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.