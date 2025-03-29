https://sarabic.ae/20250329/صورة-محمد-بن-سلمان-والبرهان-في-الحرم-المكي-تثير-تفاعلا-1099049431.html

صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا

صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا

سبوتنيك عربي

أثارت صورة تجمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تفاعلاً واسعاً على مواقع... 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T07:12+0000

2025-03-29T07:12+0000

2025-03-29T07:12+0000

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ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الصورة التي تظهر أداء ابن سلمان والبرهان للصلاة في المسجد الحرام ليلة 29 من شهر رمضان.وكان البرهان قد زار السعودية، أمس الجمعة، حيث التقى بولي العهد، واتفقا على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبه، أكد سفير السودان لدى السعودية، دفع الله الحاج، أن المجلس الجديد سيسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.كما أطلع البرهان ولي العهد السعودي على مستجدات الأوضاع في السودان، والانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية، وفقاً لبيان مجلس السيادة الانتقالي.وكان الجيش السوداني أعلن يوم الأربعاء الماضي سيطرته على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وأضاف أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة أيضا على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.وأوضح المتحدث أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.

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