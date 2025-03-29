صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
14:03 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:30 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250329/صورة-محمد-بن-سلمان-والبرهان-في-الحرم-المكي-تثير-تفاعلا-1099049431.html
صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا
صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا
سبوتنيك عربي
أثارت صورة تجمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تفاعلاً واسعاً على مواقع... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T07:12+0000
2025-03-29T07:12+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ba26b687145d35261cb23b24b6a7e867.jpg
ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الصورة التي تظهر أداء ابن سلمان والبرهان للصلاة في المسجد الحرام ليلة 29 من شهر رمضان.وكان البرهان قد زار السعودية، أمس الجمعة، حيث التقى بولي العهد، واتفقا على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبه، أكد سفير السودان لدى السعودية، دفع الله الحاج، أن المجلس الجديد سيسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.كما أطلع البرهان ولي العهد السعودي على مستجدات الأوضاع في السودان، والانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية، وفقاً لبيان مجلس السيادة الانتقالي.وكان الجيش السوداني أعلن يوم الأربعاء الماضي سيطرته على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وأضاف أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة أيضا على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.وأوضح المتحدث أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
https://sarabic.ae/20250328/ماذا-دار-بين-محمد-بن-سلمان-والبرهان-في-السعودية-1099043752.html
https://sarabic.ae/20240816/السعودية-تعلق-على-قرار-البرهان-بشأن-مدينة-الفاشر-السودانية-1091797628.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_43:0:1500:1093_1920x0_80_0_0_bedb079fcf4003120269adea1eb5b0fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن

صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا

07:12 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AP Photo / Nathan Howard
تابعنا عبر
أثارت صورة تجمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الصورة التي تظهر أداء ابن سلمان والبرهان للصلاة في المسجد الحرام ليلة 29 من شهر رمضان.
وكان البرهان قد زار السعودية، أمس الجمعة، حيث التقى بولي العهد، واتفقا على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أكد سفير السودان لدى السعودية، دفع الله الحاج، أن المجلس الجديد سيسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أطلع البرهان ولي العهد السعودي على مستجدات الأوضاع في السودان، والانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية، وفقاً لبيان مجلس السيادة الانتقالي.
وكان الجيش السوداني أعلن يوم الأربعاء الماضي سيطرته على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
ماذا دار بين محمد بن سلمان والبرهان في السعودية؟
أمس, 18:57 GMT
وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
وأضاف أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة أيضا على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.
وأوضح المتحدث أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
السعودية تعلق على قرار البرهان بشأن مدينة الفاشر السودانية
16 أغسطس 2024, 06:01 GMT
ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.
كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала