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"أنصار الله" تعلن الاشتباك مع القطع الحربية في البحرِ الأحمر 3 مرات خلال الليلة الماضية
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شؤون عسكرية
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29 د
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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39 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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صدى الحياة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-عدة-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1099069102.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 6 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T04:44+0000
2025-03-30T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 6 طائرات مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف"ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250323/نظام-كييف-يخسر-190-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1098871276.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل

04:44 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 30.03.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 6 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 6 طائرات مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف"
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
لقطات من تحرير بلدة نوفويفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف يخسر 190 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
23 مارس, 10:40 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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