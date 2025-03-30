https://sarabic.ae/20250330/مفاجأة-صادمة-هل-اشتعلت-أكبر-حرائق-في-تاريخ-كوريا-الجنوبية-بسبب-تنظيف-مقابر؟-1099072799.html

مفاجأة صادمة.. هل اشتعلت أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية بسبب "تنظيف مقابر"؟

مفاجأة صادمة.. هل اشتعلت أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية بسبب "تنظيف مقابر"؟

سبوتنيك عربي

بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقاً مع رجل يبلغ من العمر 56 عاماً يشتبه في تسببه باندلاع أسوأ حرائق غابات في تاريخ البلاد، أثناء قيامه بتنظيف مقابر أجداده في... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T08:53+0000

2025-03-30T08:53+0000

2025-03-30T08:53+0000

العالم

أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية

الأخبار

أخبار المناخ في العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099072642_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_1f1d7daa8ecf5e498858ca15518108f0.jpg

ووفقاً لتصريحات مسؤول في الشرطة الإقليمية لوسائل إعلام فرنسية، فإن الحريق اندلع يوم 22 آذار/مارس الماضي عندما كان الرجل يحاول حرق أغصان الأشجار فوق القبور باستخدام ولاعة سجائر، لكن الرياح القوية نقلت النيران إلى الغابات المجاورة.من جانبها، أفادت ابنة المشتبه به بأن والدها لم يقصد إشعال الحريق، لكن الرياح حملت الشرارات مما أدى إلى الكارثة.وأوضح المسؤول الشرطي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم استدعاء المشتبه به للاستجواب بعد انتهاء عمليات التفتيش الميدانية التي قد تستغرق شهراً كاملاً. وأسفرت الحرائق عن خسائر فادحة، حيث أودت بحياة 30 شخصاً بينهم طيار مروحية وأربعة عناصر إطفاء، كما التهمت النيران أكثر من 48 ألف هكتار من الغابات، وفقاً لوزارة الداخلية الكورية. وذكرت وكالة يونهاب، صباح الخميس الماضي، أن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية يستخدمون المروحيات للسيطرة على أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت إقليم شمال غيونغسانغ الجنوبي الشرقي. واجتاحت موجة من حرائق الغابات المنطقة، حيث أحرقت نحو 36,000 هكتار من الغابات، ما يزيد بنحو 13,000 هكتار عن الـ23,794 هكتارا التي تضررت في حرائق الساحل الشرقي التي وقعت في عام 2000، والتي كانت آنذاك الأسوأ في تاريخ البلاد.وأكدت الوكالة أنه تم إجلاء نحو 37,000 شخص، من بينهم 29,911 من منطقتي أويسونغ وأندونغ في إقليم شمال غيونغسانغ .بدوره، أصدر الرئيس المؤقت هان دوك-سو في كوريا الجنوبية، تعليمات للقائم بأعمال وزير الداخلية كو كي-دونغ، بالإقامة في إقليم شمال غيونغسانغ والإشراف على جهود الإغاثة الكاملة للضحايا حتى تتم السيطرة على الحرائق.وقال هان: "من المثير للقلق أن العديد من الضحايا هم من كبار السن، بما في ذلك المرضى في مستشفيات رعاية المسنين".وشدد على ضرورة الاعتناء شخصيا بصحة الضحايا وسلامتهم على الأرض، وتفعيل نظام دعم فعال حتى لا يصاب أفراد إطفاء الحرائق والعمال المتطوعين بالإجهاد".وبدأ مسؤولو هيئة الغابات الكورية الجنوبية في نشر طائرات الهليكوبتر وشاحنات الإطفاء وأفراد مكافحة الحرائق في الساعة لمكافحة الحريق الذي اندلع يوم السبت في بلدة "أويسونغ"، التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

https://sarabic.ae/20250325/كوريا-الجنوبية-تواجه-عددا-من-أسوأ-الحرائق-في-تاريخها-1098930173.html

https://sarabic.ae/20250112/سويت-بالأرض-مشاهد-لدمار-واسع-جراء-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-فيديو-1096723626.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم