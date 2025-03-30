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مفاجأة صادمة.. هل اشتعلت أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية بسبب "تنظيف مقابر"؟
مفاجأة صادمة.. هل اشتعلت أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية بسبب "تنظيف مقابر"؟
سبوتنيك عربي
بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقاً مع رجل يبلغ من العمر 56 عاماً يشتبه في تسببه باندلاع أسوأ حرائق غابات في تاريخ البلاد، أثناء قيامه بتنظيف مقابر أجداده في... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T08:53+0000
2025-03-30T08:53+0000
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ووفقاً لتصريحات مسؤول في الشرطة الإقليمية لوسائل إعلام فرنسية، فإن الحريق اندلع يوم 22 آذار/مارس الماضي عندما كان الرجل يحاول حرق أغصان الأشجار فوق القبور باستخدام ولاعة سجائر، لكن الرياح القوية نقلت النيران إلى الغابات المجاورة.من جانبها، أفادت ابنة المشتبه به بأن والدها لم يقصد إشعال الحريق، لكن الرياح حملت الشرارات مما أدى إلى الكارثة.وأوضح المسؤول الشرطي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم استدعاء المشتبه به للاستجواب بعد انتهاء عمليات التفتيش الميدانية التي قد تستغرق شهراً كاملاً. وأسفرت الحرائق عن خسائر فادحة، حيث أودت بحياة 30 شخصاً بينهم طيار مروحية وأربعة عناصر إطفاء، كما التهمت النيران أكثر من 48 ألف هكتار من الغابات، وفقاً لوزارة الداخلية الكورية. وذكرت وكالة يونهاب، صباح الخميس الماضي، أن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية يستخدمون المروحيات للسيطرة على أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت إقليم شمال غيونغسانغ الجنوبي الشرقي. واجتاحت موجة من حرائق الغابات المنطقة، حيث أحرقت نحو 36,000 هكتار من الغابات، ما يزيد بنحو 13,000 هكتار عن الـ23,794 هكتارا التي تضررت في حرائق الساحل الشرقي التي وقعت في عام 2000، والتي كانت آنذاك الأسوأ في تاريخ البلاد.وأكدت الوكالة أنه تم إجلاء نحو 37,000 شخص، من بينهم 29,911 من منطقتي أويسونغ وأندونغ في إقليم شمال غيونغسانغ .بدوره، أصدر الرئيس المؤقت هان دوك-سو في كوريا الجنوبية، تعليمات للقائم بأعمال وزير الداخلية كو كي-دونغ، بالإقامة في إقليم شمال غيونغسانغ والإشراف على جهود الإغاثة الكاملة للضحايا حتى تتم السيطرة على الحرائق.وقال هان: "من المثير للقلق أن العديد من الضحايا هم من كبار السن، بما في ذلك المرضى في مستشفيات رعاية المسنين".وشدد على ضرورة الاعتناء شخصيا بصحة الضحايا وسلامتهم على الأرض، وتفعيل نظام دعم فعال حتى لا يصاب أفراد إطفاء الحرائق والعمال المتطوعين بالإجهاد".وبدأ مسؤولو هيئة الغابات الكورية الجنوبية في نشر طائرات الهليكوبتر وشاحنات الإطفاء وأفراد مكافحة الحرائق في الساعة لمكافحة الحريق الذي اندلع يوم السبت في بلدة "أويسونغ"، التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.
https://sarabic.ae/20250325/كوريا-الجنوبية-تواجه-عددا-من-أسوأ-الحرائق-في-تاريخها-1098930173.html
https://sarabic.ae/20250112/سويت-بالأرض-مشاهد-لدمار-واسع-جراء-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-فيديو-1096723626.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

مفاجأة صادمة.. هل اشتعلت أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية بسبب "تنظيف مقابر"؟

08:53 GMT 30.03.2025
© AP Photo / AHN YOUNG-JOONحرائق كوريا الجنوبية
حرائق كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / AHN YOUNG-JOON
تابعنا عبر
بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقاً مع رجل يبلغ من العمر 56 عاماً يشتبه في تسببه باندلاع أسوأ حرائق غابات في تاريخ البلاد، أثناء قيامه بتنظيف مقابر أجداده في مقاطعة أويسونغ الشمالية.
ووفقاً لتصريحات مسؤول في الشرطة الإقليمية لوسائل إعلام فرنسية، فإن الحريق اندلع يوم 22 آذار/مارس الماضي عندما كان الرجل يحاول حرق أغصان الأشجار فوق القبور باستخدام ولاعة سجائر، لكن الرياح القوية نقلت النيران إلى الغابات المجاورة.
من جانبها، أفادت ابنة المشتبه به بأن والدها لم يقصد إشعال الحريق، لكن الرياح حملت الشرارات مما أدى إلى الكارثة.
حرائق الغابات في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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وأوضح المسؤول الشرطي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم استدعاء المشتبه به للاستجواب بعد انتهاء عمليات التفتيش الميدانية التي قد تستغرق شهراً كاملاً.
وأسفرت الحرائق عن خسائر فادحة، حيث أودت بحياة 30 شخصاً بينهم طيار مروحية وأربعة عناصر إطفاء، كما التهمت النيران أكثر من 48 ألف هكتار من الغابات، وفقاً لوزارة الداخلية الكورية.
وذكرت وكالة يونهاب، صباح الخميس الماضي، أن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية يستخدمون المروحيات للسيطرة على أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت إقليم شمال غيونغسانغ الجنوبي الشرقي.
واجتاحت موجة من حرائق الغابات المنطقة، حيث أحرقت نحو 36,000 هكتار من الغابات، ما يزيد بنحو 13,000 هكتار عن الـ23,794 هكتارا التي تضررت في حرائق الساحل الشرقي التي وقعت في عام 2000، والتي كانت آنذاك الأسوأ في تاريخ البلاد.
صورة للدمار الذي خلفته الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
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وأكدت الوكالة أنه تم إجلاء نحو 37,000 شخص، من بينهم 29,911 من منطقتي أويسونغ وأندونغ في إقليم شمال غيونغسانغ .
بدوره، أصدر الرئيس المؤقت هان دوك-سو في كوريا الجنوبية، تعليمات للقائم بأعمال وزير الداخلية كو كي-دونغ، بالإقامة في إقليم شمال غيونغسانغ والإشراف على جهود الإغاثة الكاملة للضحايا حتى تتم السيطرة على الحرائق.
وقال هان: "من المثير للقلق أن العديد من الضحايا هم من كبار السن، بما في ذلك المرضى في مستشفيات رعاية المسنين".
وشدد على ضرورة الاعتناء شخصيا بصحة الضحايا وسلامتهم على الأرض، وتفعيل نظام دعم فعال حتى لا يصاب أفراد إطفاء الحرائق والعمال المتطوعين بالإجهاد".
وبدأ مسؤولو هيئة الغابات الكورية الجنوبية في نشر طائرات الهليكوبتر وشاحنات الإطفاء وأفراد مكافحة الحرائق في الساعة لمكافحة الحريق الذي اندلع يوم السبت في بلدة "أويسونغ"، التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.
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