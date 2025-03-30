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وزير التجارة السعودي يعلق على قرارات ولي العهد بشأن السوق العقاري في الرياض

وزير التجارة السعودي يعلق على قرارات ولي العهد بشأن السوق العقاري في الرياض

سبوتنيك عربي

أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بشأن قطاع... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T07:21+0000

2025-03-30T07:21+0000

2025-03-30T07:21+0000

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ونقلت قناة "العربية" عن القصبي قوله بأن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.وأوضح القصبي أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بالرياض كان يشكل عائقاً رئيسياً أمام العديد من الأسر الراغبة في تملك مساكن مناسبة، مشيرا بأن القرارات الجديدة ستساهم بشكل فاعل في زيادة المعروض العقاري، مما سيحقق توازناً بين العرض والطلب ويخفف من الضغوط على السوق.ولفت الوزير إلى أن المملكة شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن القرارات التي أصدرها ولي العهد ستعمل على تحقيق توازن أكثر عدالة في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، وأن هذه الإجراءات ستتيح للأسر فرصاً أفضل لتملك واستئجار المساكن بأسعار معقولة تناسب مختلف الفئات.وأشار القصبي إلى أن القرارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة المعروض العقاري في الرياض، مما يجعل السوق أكثر استدامة وعدالة لجميع الأطراف، بما في ذلك المستثمرين والمستأجرين والمواطنين.يذكر أنه حرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وجه ولي العهد السعودي باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية، شملت رفع الإيقاف عن التصرف في أراضٍ استراتيجية بمساحات كبيرة شمال الرياض، وتوفير قطع سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين، مع ضوابط تمنع المضاربة عليها. وشملت القرارات تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز المعروض العقاري، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً، كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمتابعة الأسعار وإعداد تقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار