https://sarabic.ae/20250331/إسرائيل-ترد-على-مقترح-وقف-إطلاق-النار-بمطالبتها-بالإفراج-عن-11-محتجزا-لدى-حماس-1099095589.html
إسرائيل ترد على مقترح وقف إطلاق النار بمطالبتها بالإفراج عن 11 محتجزا لدى "حماس"
إسرائيل ترد على مقترح وقف إطلاق النار بمطالبتها بالإفراج عن 11 محتجزا لدى "حماس"
سبوتنيك عربي
صرّح مسؤول إسرائيلي كبير بأن بلاده ردت على مقترح وقف إطلاق النار بمطالبتها بالإفراج عن 11 محتجزا على قيد الحياة ونصف عدد المحتجزين المتوفين لدى "حماس" مقابل... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتشير التقارير إلى أن 24 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة موجودون في غزة، في حين يُعتقد أن جثث 35 محتجزا متوفين لا تزال في القطاع.وأكدت إسرائيل على أنه خلال فترة وقف إطلاق النار، سيتم توجيه المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وسيتولى الوسطاء ضمان حصول الرهائن المحتجزين على الرعاية المناسبة، بما في ذلك الغذاء.وأفاد مصدر في "حماس" لوسائل إعلام أمريكية بأن الحركة وافقت على اقتراح مصري جديد للإفراج عن 5 محتجزين، من بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تجديد وقف إطلاق النار. ويشبه هذا الاقتراح ما قدّمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع، رغم عدم وضوح ما إذا كان يشمل أيضًا الإفراج عن جثث إضافية لرهائن متوفين.وأعلنت إسرائيل، عبر بيان من مكتب رئيس مجلس الوزراء، أنها أرسلت اقتراحًا مضادًا إلى الوسطاء، مشيرةً إلى أنها قامت بذلك بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على "موقف مصر الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.وأعرب عباس عن تمنيه بأن "تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، فيما أعرب السيسي، عن تقديره لهذه التهنئة، داعيا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار في دولته المنشودة".
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار
إسرائيل ترد على مقترح وقف إطلاق النار بمطالبتها بالإفراج عن 11 محتجزا لدى "حماس"
صرّح مسؤول إسرائيلي كبير بأن بلاده ردت على مقترح وقف إطلاق النار بمطالبتها بالإفراج عن 11 محتجزا على قيد الحياة ونصف عدد المحتجزين المتوفين لدى "حماس" مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا.
وتشير التقارير إلى أن 24 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة موجودون في غزة، في حين يُعتقد أن جثث 35 محتجزا متوفين لا تزال في القطاع.
وأكدت إسرائيل على أنه خلال فترة وقف إطلاق النار، سيتم توجيه المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وسيتولى الوسطاء
ضمان حصول الرهائن المحتجزين على الرعاية المناسبة، بما في ذلك الغذاء.
وأفاد مصدر في "حماس" لوسائل إعلام أمريكية بأن الحركة وافقت على اقتراح مصري جديد للإفراج عن 5 محتجزين، من بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تجديد وقف إطلاق النار. ويشبه هذا الاقتراح ما قدّمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع، رغم عدم وضوح ما إذا كان يشمل أيضًا الإفراج عن جثث إضافية لرهائن متوفين.
وأعلنت إسرائيل، عبر بيان من مكتب رئيس مجلس الوزراء، أنها أرسلت اقتراحًا مضادًا إلى الوسطاء، مشيرةً إلى أنها قامت بذلك بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على "موقف مصر الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.
وأعرب عباس عن تمنيه بأن "تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، فيما أعرب السيسي، عن تقديره لهذه التهنئة، داعيا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار في دولته المنشودة".