https://sarabic.ae/20250331/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1099100236.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T10:15+0000

2025-03-31T10:15+0000

2025-03-31T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 420 جنديا، ودبابة معدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير محطة حرب إلكترونية متنقلة".وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه بيلغورود استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي، في اتجاه خاركوف استهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 70عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للوقود".وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 275 جندي، ودبابتين ناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-36 أمريكية الصنع".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 147".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250331/الدفاع-الروسية-مواصلة-أوكرانيا-قصف-منشآت-الطاقة-على-الرغم-من-تصريحات-كييف-دليل-على-عجزها-التام--1099096888.html

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