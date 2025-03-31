الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
10:15 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 31.03.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 420 جنديا، ودبابة معدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير محطة حرب إلكترونية متنقلة".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 جندي، ودبابتين معدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه بيلغورود استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي، في اتجاه خاركوف استهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 70عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للوقود".
وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 275 جندي، ودبابتين ناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-36 أمريكية الصنع".
وبحسب البيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 147".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 قنابل جوية من طراز "جدام"، و150 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.